Justin Eleveld is een naam die waarschijnlijk geen belletje doet rinkelen bij menig sportfan. Toch gold de inmiddels 33-jarige Nederlander vroeger als aanstormend tennistalent. Zo won hij de Australian Open voor junioren. Tijdens zijn jeugdjaren liep hij echter een traumatische ervaring op, waardoor hij bijna een einde aan zijn leven maakte.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Samen met zijn generatiegenoot Jannick Lupescu won Eleveld in 2010 het dubbeltoernooi voor junioren bij de Australian Open. Het Nederlandse koppel won van de als tweede geplaatste Duitsers Kevin Krawietz en Dominik Schulz: 6-4 6-4. Waar Krawietz nog grandslamwinnaar werd tussen de beste ter wereld, raakten de andere drie in de vergetelheid. Onder wie Eleveld.

Openhartig verhaal

Gezien wat de 33-jarige Eleveld heeft meegemaakt, is dat niet gek. In een openhartig stuk van het Algemeen Dagblad onthult hij op 15-jarige leeftijd seksueel te zijn misbruikt. Hij zweeg daar jarenlang over, wat er voor zorgde dat hij bijna zelfmoord pleegde. Elevelds trauma liep hij op toen hij bij een gastgezin in Frankrijk verbleef.

"Ik moest van de vrouw in dat gezin steeds heftigere, erotische opdrachten uitvoeren", onthult hij. Als hij dat niet deed, kreeg hij bijvoorbeeld geen eten. De situatie werd steeds extremer. Eleveld moest uit de kleren en op bed tegen de vrouw liggen. "Ze streelde mij dan overal, ik moest haar strelen. Ze ging op een gegeven moment zelfs naakt op mijn gezicht zitten. Uiteindelijk moest ik seks met haar hebben."

Eleveld kreeg te horen dat er "vreselijke dingen" met hem of zijn dierbaren zouden gebeuren als hij het iemand vertelde. Dat durfde hij dan ook niet. " Ik heb nooit overwogen om aangifte te doen. Nu is het voor mij te lang geleden."

Paniekaanvallen

Omdat Eleveld het wegstopte, kreeg hij last van paniekaanvallen. Zelfs tijdens zijn sportieve hoogtepunt, de dubbelwinst van de Australian Open. "Ik praatte er niet over. Ook mijn trainer wist niet hoe erg het was." Op een futuretoernooi ging het mis; Eleveld kreeg een paniekaanval op de baan en zakte in elkaar. Per brancard werd hij afgevoerd. Hij belde in paniek zijn ouders en dreigde van het balkon te springen als hij niet naar huis mocht.

Het werd een van Elevelds laatste optredens op internationaal niveau. Hij probeerde het nog even, maar na de coronapandemie stopte hij definitief als tennisser. De Nederlander kreeg na zijn loopbaan last van zijn rug, waar hij tot twee keer toe aan geopereerd werd. "Ik weet zeker dat door mijn mentale toestand de fysieke pijn toenam."

Eleveld werd "zwaar depressief" door een combinatie van de pijn en de opgebouwde angst. Hij kreeg er slapeloze nachten van, wat zorgden voor donkere gedachtes. " Als ik in bed lag, hoopte ik dat ik vredig insliep. Dat ik niet meer wakker werd. Dat mijn leven voorbij was."

Zelfmoordneiging

Hij gebruikte slaapmedicatie en antidepressiva, maar dat werkte averechts. Eleveld belandde in een psychose. Zelfs herinnert hij zich daar weinig van. Toen zijn ouders en vriendin er over vertelden, maakt het hem "nóg angstiger". " Ik durfde het huis niet meer uit", aldus Eleveld, wiens sociale cirkel steeds kleiner werd. "Toen ik op een avond écht niet meer wist waar ik het zoeken moest, zei ik tegen mijn vriendin: 'Ik ga even een stukje wandelen.'"

" Ik stapte in de auto en reed naar het treinstation bij stadion De Grolsch Veste. Ik wilde er een eind aan maken", openbaart Eleveld. Een belletje met de zelfmoordlijn redde hem gelukkig. Na anderhalf uur verliet hij het spoor. Thuis biechtte hij na lang zwijgen alles op. "Mijn vriendin barstte in huilen uit."

Leven weer op de rit