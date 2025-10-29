Arnold Bruggink was onderdeel van de Duitse ploeg Hannover 96 toen Robert Enke daar speelde. De oud-doelman, een legende bij de club, pleegde tijdens zijn actieve carrière zelfmoord. Bruggink werd na zijn dood aanvoerder van het team en deelt de enorme impact die zo'n situatie heeft op een club. "Ik droeg de kist waar we later zouden spelen...", memoreert hij.

Het is één van de meest trieste verhalen uit de voetbalgeschiedenis. De Duitse keeper Robert Enke beroofde zichzelf van het leven op 10 november 2009 door voor de trein te springen. Hij vertelde zijn vrouw dat hij extra training had op de club, waar Arnold Bruggink ook voor speelde, maar dat was niet zo. Hij bleek met zware depressies te kampen, waar niemand van wist.

Arnold Bruggink over Robert Enke

"Dat doet nog altijd zoveel pijn, omdat je er veel aan denkt", vertelt Arnold Bruggink in Sportnieuws.nl De Maaskantine. In gesprek met Robert Maaskant en voetbalverslaggever Aron Kattenpoel, blikt Bruggink terug. "Het was een krankzinnige situatie. Hij was mijn teamgenoot bij Hannover, Duits international en hij pleegde dus zelfmoord. Daarna werd ik aanvoerder van Hannover."

Hij houdt nog altijd warme herinneringen over aan Enke. "Hij was een buitencategorie speler, maar met name een zeer prettige persoonlijkheid, met wie ik erg goed contact had", legt Bruggink uit. Daarna schetst hij een loodzware situatie. "Ik droeg zijn kist op het veld waar we twee weken later weer moesten spelen. Als je daar later over nadenkt, dat is echt krankzinnig. Maar er zijn daarna best wel een soort situaties geweest waar ik heel veel herken. Dat maakt zoveel indruk in je elftal. En dat is niet te vangen."

Het voorbeeld van Abdelhak Nouri

Hij doelt op andere trieste gebeurtenissen, zoals afgelopen zomer bij Liverpool. Waar Diogo Jota zomaar uit het leven werd gerukt door een auto-ongeluk. Maar ook de situatie van landgenoot Marcel Keizer bij Ajax, toen Abdelhak Nouri neerviel in een oefenduel. "Marcel Keizer werd in december ontslagen na de wedstrijd tegen FC Twente in de beker. Maar hij maakte dat seizoen de situatie van Nouri mee. Daar gebeurde exact hetzelfde als toen bij Hannover", schetst Bruggink.

"Dus je hebt een trainer die iets meemaakt in een elftal... wat zoveel impact maakt. En niemand weet precies hoe je daarmee om moet gaan. Maar het heeft heel veel impact in jouw elftal. En iedereen is boos en verdrietig... maar niemand weet niet wat er precies moet gebeuren. En dat heeft sportief gewoon heel veel invloed in je elftal."

Impact op eigen carrière

Al deze ervaringen zorgden er ook voor dat Bruggink in zijn tijd als technisch directeur bij FC Twente áltijd voor zijn spelers stond, ook als het slecht ging. "Ik vocht voor mijn spelers in de pers. Dat was ook een van de redenen waar ik dus ook echt last van had. Als Joseph (Oosting, oud-trainer FC Twente, red.) werd aangevallen in de pers of mijn spelers werden aangevallen, dan vocht ik daarvoor. Een aantal dingen kun je niet sturen, want die gebeuren gewoon maar je kunt wel beïnvloeden. Je kunt voor ze vechten." Omdat hij weet dat er zoveel meer kan spelen dan van de buitenkant te zien is.

Dan haalt Robert Maaskant een initiatief van de KNVB aan. "Ze zijn een campagne gestart tegen eenzaamheid en verbinding zoeken. Is dat iets waar jij je ook 100% voor zou kunnen inzetten?", vraagt hij. "Ja, volledig. Zulke dingen vind ik zo belangrijk", zegt Bruggink dan.

"Ik vind het moeilijk in de huidige tijd van het voetbal, maar dat is tegelijk ook de cultuur waar we in leven: hoe harder de mening tegenwoordig, hoe meer het gezien en gelezen wordt", oordeelt hij. "En dat we dat een soort van leuk vinden. Maar je hebt over het algemeen gewoon te maken met jonge mensen, die ook kwetsbaar zijn. En die gewoon ten eerste voetballers zijn en iets doen wat ze ook leuk moeten vinden", besluit Bruggink.

