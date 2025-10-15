Mohamed Ihattaren heeft zich na een ontzettend zware periode weer teruggevochten naar het voetbalveld. De speler van Fortuna Sittard raakte na de dood van zijn vader in aanraking met het criminele circuit en ging erg ongezond leven. Hij moest dringend hulp zoeken, zowel fysiek als mentaal.

Ihattaren brak in 2019 door bij PSV en beloofde veel voor de toekomst. Na de dood van zijn vader in datzelfde jaar kwam hij echter in een neerwaartse spiraal terecht. Hij vertrok in 2021 naar Juventus, maar toonde in Italië weinig inzet.

Het werd snel duidelijk dat het niet goed ging met de 23-jarige. Die werd ook steeds vaker in verband gebracht met het criminele circuit. Zijn familie merkte dat ook. "Wij keken ernaar en wisten wat er speelde", vertelt broer Yassir in de documentaire De Beproeving. "Maar het werd enorm uitvergroot in de media. Het zijn jongens die bij ons uit de wijk komen. Die kennen wij ook. Die hebben bij ons in de klas gezeten."

'Dat moet de politie maar uitvechten'

"Zij hebben een ander pad gekozen", legt Ihattaren zelf uit. "Dat moet de politie maar uitvechten met hen. Daar ben ik niet voor. Voor mij zijn het gewoon mensen. Ik ken ze als persoon." Yassir bevestigt dat Mo zich niet bezighield met illegale praktijken. "Uiteindelijk is het bewezen dat hij niet betrokken is geweest bij die groeperingen."

Heel veel pijn

Maar Mo kan wel zeggen dat hij op dat moment niet lekker in zijn vel zat. "Voetbal stond bij mij niet op één. Niets stond bij mij op één. Ik had pijn van heel veel dingen, waaraan ik niet kon toegeven. Daardoor ging ik andere dingen doen." Het had ook impact op zijn fysiek. "Ik ben een emotievreter. Voor je het wist, woog ik weer 100 kilo, 110, 120. Dat ging rap."

"Ik kon er niet met mijn familie over praten dat ik pijn had", vervolgt de middenvelder. "Zij hadden ook pijn. Ik wilde sterk zijn en dacht dat ik het wel zelf kon. Uiteindelijk ben ik toch terug komen rennen naar mijn familie om hulp te vragen. Mentale hulp. Ik had pijn en voelde me niet goed. Zij zagen me ook maar dikker en dikker worden. Op een gegeven moment kon ik bijna naar de Hunkemöller gaan, om beha's te gaan passen", zegt hij met een lach.

Inmiddels gaat het beter met hem. De voetballer woont weer bij zijn moeder en speelt sinds afgelopen zomer bij Fortuna Sittard.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.