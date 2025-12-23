Tallon Griekspoor pakte in 2025 een titel en is nog altijd met afstand de beste tennisser van Nederland, maar toch kende zijn jaar ook flink wat dalen. Hij wisselde meerdere keren van coach, worstelde op mentaal vlak én kwam in opspraak door een trip naar Rusland. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hopen dat de tennisser in 2026 een mooier jaar gaat beleven.

“Die heeft natuurlijk een jaar gehad om u tegen te zeggen”, vertelt Van As in de podcast die ze met Hoog maakt voor Sportnieuws.nl. “Heel veel downs, weinig ups. Veel coachwisselingen, reuring en onrust. Dat komt je als tennisser in dit geval natuurlijk niet ten goede, zoveel ruis."

Griekspoor brak al snel in het jaar met zowel Dennis Sporrel als Xavier Malisse en koos daarna voor een terugkeer naar voormalige coach Kristof Vliegen, maar ook dat eindigde al heel snel in een breuk: "Je moet ook een bepaalde manier van ontspanning hebben en een soort van zekerheid, ook in je begeleidingsteam. Dat je gewoon weet waar je aan toe bent en wat je aan iemand hebt”, zegt Van As.

'Het stopt niet'

Griekspoor liet tijdens het jaar al eens optekenen dat hij het mentaal erg moeilijk had en daar kan Hoog zich wel iets bij indenken: “Die tennissers hebben wel echt een insane schema. Daar moeten ze natuurlijk altijd maar weer heen om hoog op de wereldranglijst te blijven staan. Als je zegt: ik doe twee toernooien niet mee, dan zak je gewoon heel erg.”

“Ik begrijp wel dat die druk altijd aanwezig is en dat is natuurlijk sowieso als topsporter, maar bij tennissers denk ik nog net wel wat meer. Ook omdat het het hele jaar doorgaat. Ik bedoel, het ligt even een maandje stil, maar nu is het weer voorbereiden op de Australian Open straks in januari. Het stopt niet”, aldus Hoog.

Om daar zo fris mogelijk te verschijnen, besloot Griekspoor dit jaar geen Davis Cup te spelen. Van As: “Dat is natuurlijk ook waar veel over gesproken is. Dat hij zich als Nederlandse hoop, als een van onze toptennissers, daarin had teruggetrokken. Dat werd hem niet per se in dank afgenomen, maar aan de andere kant: het is toch een individuele sporter. Dus hij maakt gewoon zijn eigen keuzes en deelt ook zijn eigen programma in. Daar valt ook wel weer wat voor te zeggen.”

Nieuwe Richard Krajicek?

Hoog hoopt dat die beslissing zijn vruchten af gaat werpen, want volgens haar kan Nederland wel weer wat tennissucces gebruiken: “Het wordt wel tijd dat we een nieuwe Richard Krajicek gaan krijgen. Het zou toch fantastisch zijn als ‘we‘ weer een keer Wimbledon winnen?”

Ze is er echter nog niet van overtuigd dat Griekspoor de aangewezen persoon is, al wijst ze wel nog even op zijn stunt tegen Jannik Sinner bij het masterstoernooi van Shanghai: “Die moest opgeven, dat waren wel bizarre beelden. Het was bloedje heet daar, maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen. Hij liet hem wel ook veel rennen, dus het was ook wel weer ergens zijn verdienste.”

Dat moet hem het vertrouwen geven om in 2026 mooie dingen te gaan doen: “Ik denk dat hij zich vast moet houden aan de successen die hij wel heeft behaald. Het is ook zelfvertrouwen. Hij kan het gewoon", sluit Van As positief af.

Beluister de podcast

