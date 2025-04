Nederlandse tennisster (25) loopt op bizarre wijze blessure op: 'Ik kan beter een rokje aan doen'

Eva Vedder blijkt over een ijzersterke mentaliteit te beschikken, want de Nederlandse tennisster knokte zich donderdag tijdens het eerste duel van de Billie Jean King Cup door een bizar opgelopen blessure heen naar de winst en de 1-0 voorsprong voor Nederland.

Vedder heeft haar duim geblesseerd vlak voor haar ontmoeting in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup tegen de Duitse Jule Niemeier. De 25-jarige Nederlandse gaf na haar gewonnen partij (6-3, 6-1) toe dat ze bij het tossen uit gewoonte twee sprongen omhoog had gemaakt, maar dat haar duim daarbij aan haar broek bleef hangen.

'Beter een rokje'

"Misschien kan ik de volgende keer inderdaad beter een rokje aan doen", antwoordde ze glimlachend tijdens de persconferentie na het eerste duel in Sportcampus Zuiderpark. Ze had een zak ijs bij zich om de pijn te verzachten. Vedder had tijdens haar partij geen last van haar duim. Dat kwam pas achteraf. De 25-jarige tennisster verwacht niet dat de blessure haar verder parten zal spelen.

Nummer 265 van de wereld

Vedder was voor ongeveer duizend toeschouwers een klasse beter. In de wisselvallige eerste set, met breaks aan beide kanten, was Vedder de stabielste. De nummer 265 van de wereldranglijst benutte na 46 minuten haar eerste setpoint. Vedder hield het initiatief in de tweede set in handen, brak meteen de service van de Duitse en trok de set met 6-1 naar zich toe.

'Ongelofelijk speciaal'

Vedder hoorde pas een dag voor de partij van captain Elise Tamaëla dat ze zou gaan spelen. Ze gaat er niet op voorhand vanuit dat ze zaterdag tegen Groot-Brittannië weer speelt. "Dat is aan de captain en haar assistente Kiki Bertens", aldus Vedder. Ze was "extreem blij" met haar overwinning. "Het is ongelooflijk speciaal om hier voor eigen publiek te mogen spelen. Deze zege met dit team betekent alles voor mij."

Finals in China

De winnaar van de landenontmoeting in Den Haag, waar naast Nederland en Duitsland ook Groot-Brittannië aan meedoet, plaatst zich voor de Billie Jean King Cup Finals in september in het Chinese Shenzhen. Kopvrouw Suzan Lamens komt op donderdag in het tweede enkelspel in actie tegen Tatjana Maria. Daarna volgt een dubbel tussen het Nederlandse koppel Lamens en Demi Schuurs tegen het Duitse duo Anna-Lena Friedsam en Laura Siegemund.