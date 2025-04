Bekende broer uit zijn dak voor Nederlandse toptennisster: 'Zat daar in m'n eentje te janken'

De Nederlandse tennissters zijn overtuigend begonnen aan de kwalificaties voor de Billie Jean King Cup. Nederland won met 3-0 van Duitsland. De 25-jarige Eva Vedder werd verrassend aangewezen om de eerste wedstrijd te spelen. Haar bekende broer steunde zijn zus vanaf de tribunes.

Het Nederlands team van bondscoach Elise Tamaëla (voormalig tennisster) had weinig moeite met Duitsland. Na de enkelwedstrijden van Vedder en Suzanne Lamens was de winst al zeker. Vervolgens wonnen Lamens en Demi Schuurs ook nog eens de dubbelwedstrijd, waardoor de 3-0 winst een feit was.

Vedder, de nummer 256 van de wereld, kreeg de opvallende voorkeur boven teamgenote Anouk Koevermans, de nummer 181 van de wereld. Het liep goed af, want Vedder verpletterde Jule Niemeier in Den Haag met dikke cijfers: 6-3, 6-1. Haar bekende broer straalde van geluk.

Broer Eva Vedder

De broer van Eva Vedder is acteur en presentator Buddy Vedder. Vedder is presentator en jurylid bij verschillende RTL-programma's. Hij is enorm trots op zijn sportende zus, zo blijkt.

"Het is zo fucking vet. Voor je land, he! Je hebt gewonnen voor je land, ouwe", schreeuwde Vedder uit op een video die hij en de KNLTB deelde op Instagram. "Zo lief dat je er bent, ik kan wel janken", zegt zijn zus terug. "Ik ook vriend! Oh ik ben zo trots op je. Ik heb al gehuild tijdens de wedstrijd. Ik zweer het. Ik zat daar te janken in m'n eentje. Ik ben zo trots op je. Ik moet rennen, maar ik kom je zaterdag weer supporten. Trots!"

Verraste Vedder

Vedder had zelf meer een reserverol voor haar verwacht. " In eerste instantie had ik verwacht dat Anouk (Koevermans, red.) zou gaan spelen. Want dat zou volgens de ranglijst logisch zijn geweest. Maar ik weet dat ik in de trainingen heb laten zien wat ik kan. Van Elise (Tamaëla, red.) en Kiki (Bertens, red.) voel ik altijd veel vertrouwen. Ik was misschien wel een beetje verrast dat ik mocht spelen, maar niet in shock."

Eva Vedder is victorious! 💪



She defeats Jule Niemeier 6-3, 6-1 to give The Netherlands an early 1-0 lead in the tie 🇳🇱#BJKCup pic.twitter.com/Ty6ke2PiMi — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 10, 2025

Zaterdag speelt TeamNL om 14.00 uur tegen Groot-Brittanië. De wedstrijden zijn live te volgen op Ziggo Sport.