Nederlandse tennisverrassing Eva Vedder trekt in zenuwslopende strijd aan het kortste eind in BJK Cup

Tennisster Eva Vedder heeft hard gestreden voor Nederland, maar was net niet sterk genoeg voor de Britse Sonay Kartal in de Billie Jean King Cup. Ze kwam net te kort in een zenuwslopende partij: (6-4, 4-6, 6-1).

Vedder had een lastige tegenstander aan Kartal, de nummer zestig van de wereld. Maar de Nederlandse deed haar uiterste best en gaf zich niet zomaar gewonnen. De eerste set werd 6-4 in het voordeel van de Britse.

Bekende broer uit zijn dak voor Nederlandse toptennisster: 'Zat daar in m'n eentje te janken' De Nederlandse tennissters zijn overtuigend begonnen aan de kwalificaties voor de Billie Jean King Cup. Nederland won met 3-0 van Duitsland. De 25-jarige Eva Vedder werd verrassend aangewezen om de eerste wedstrijd te spelen. Haar bekende broer steunde zijn zus vanaf de tribunes.

De tweede set ging het erg gelijkop en liet Vedder zien dat ze niet onder deed voor haar op papier betere tegenstander. Ze pakte zelfs een 5-4-voorsprong. Toen gaf de Nederlandse het niet meer af. Ze pakte de tweede set: 6-4.

In de derde set pakt Kartal al snel een voorsprong en gaf die niet meer af. Het werd 6-1 voor de Britse en dus staat Groot-Britannië op 1-0-voorsprong.

Verrassing tegen Duitsland

Vedder, de nummer 256 van de wereld, werd opgeroepen als vervanger van Arantxa Rus. Zij meldde zich af voor de nationale ploeg omdat ze zich op haar individuele carrière wil focussen. Vedder kreeg tegen Duitsland ook de opvallende voorkeur boven teamgenote Anouk Koevermans, de nummer 181 van de wereld.

Nederlandse tennisster weer in de steek gelaten door ex-partner: 'We hadden haar zeker nodig' Tennisster Demi Schuurs neemt met het Nederlandse team deel aan de kwalificaties voor de Billie Jean King Cup (BJKC) in Den Haag. Ze moet het daar echter wel zonder haar vertrouwde partner doen. "Als sportvrouw kun je het begrijpen."

Het liep goed af, want Vedder verpletterde Jule Niemeier in Den Haag met dikke cijfers: 6-3, 6-1. Vervolgens wonnen Lamens en Demi Schuurs ook nog eens de dubbelwedstrijd, waardoor de 3-0 winst een feit was. De beste van de drie landenteams plaatst zich voor de Finals in november in China. Groot-Brittannië won vrijdag ook van Duitsland.

Lamens, de Nederlandse nummer 1, moet winnen van Katie Boulder, om de hoop op plaatsing voor het eindtoernooi in leven te houden. Bij winst volgt een beslissend dubbel waarvoor Demi Schuurs en Lamens zijn aangewezen.