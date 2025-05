Nederlandse tennisster laat op Roland Garros kans liggen om in voetsporen van bekende vader te treden

Anouk Koevermans hoopte deze week een bijzondere mijlpaal in haar carrière te bereiken, maar daar zal ze nog even op moeten wachten. De tennisster verloor donderdag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi op Roland Garros en kon daarmee niet in de voetsporen van haar vader treden.

Koevermans maakte eerder dit jaar op de Australian Open haar debuut in de kwalificaties voor een grandslamtoernooi, maar dat liep uit op een drama. De tennisster kreeg in Melbourne een gigantisch pak slaag en werd zelfs getrakteerd op een double bagel. Zo wordt het genoemd als een tennisser met 6-0, 6-0 verliest.

In Parijs kwam Koevermans een stuk beter voor de dag. Ze won eerder deze week na een ware thriller van de Russische Anastasia Zakharova en nam het donderdag in de tweede ronde van de kwalificaties op tegen de Litouwse Justina Mikulskyte. Die partij zou eigenlijk woensdag al gespeeld worden, maar door de aanhoudende regenval zette de organisatie daar een streep door.

Exit in Parijs

Koevermans, de nummer 178 van de wereld, kreeg door die beslissing langer rust na haar slopende duel tegen Zakharova, maar ze moest daardoor donderdag al heel vroeg de baan op. Dat bracht haar uiteindelijk geen geluk tegen Mikulskyte.

De Nederlandse kwam in de eerste set nog terug van een break achterstand, maar verloor die alsnog via een tiebreak. De Litouwse nummer 223 van de wereld gaf in de tweede set vanaf 2-2 gas en gunde Koevermans daarna geen game meer: 7-6, 6-2.

Niet in voetsporen van vader

De dochter van oud-tennisser én voormalig Feyenoord-directeur Mark loopt door de nederlaag haar debuut in het hoofdschema van een grandslamtoernooi mis. Dat betekent ook dat het haar niet lukte om in de voetsporen van haar vader te treden, die vijf keer meedeed aan Roland Garros en ook op de Australian Open, Wimbledon en de US Open ooit zijn opwachting maakte.

Loting met vijf Nederlanders

Door de nederlaag van Koevermans zijn alle Nederlanders in het kwalificatietoernooi uitgeschakeld. Dat betekent dat er uiteindelijk vijf landgenoten donderdag de ballenbak in gaan voor de loting. Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp doen mee bij de mannen, terwijl Suzan Lamens en Arantxa Rus bij de vrouwen de Nederlandse eer verdedigen.