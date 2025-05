Nederlandse tennisster met bekende vader na knotsgek duel stap dichter bij debuut op Roland Garros

Anouk Koevermans mag nog altijd hopen op haar debuut op een grandslamtoernooi. De tennisster won na een schitterend tennisgevecht in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi op Roland Garros van de Russische Anastasia Zakharova: 6-7, 7-5, 7-6. Koevermans kan daarmee nog altijd in de voetsporen van haar vader treden.

Koevermans en Zakharova maakten er een waar tennisgevecht van in Parijs. De Nederlandse kwam met 4-2 voor in de eerste set, maar moest vervolgens lijdzaam toezien hoe de Russische er via een tiebreak alsnog met de set vandoor ging. In de tweede set verspeelde Koevermans weer een voorsprong, maar een nieuwe break bij 5-5 was genoeg om een derde set af te dwingen.

Koevermans ontsnapt

Dat werd een knotsgekke set, want de vrouwen leverden in twaalf games maar liefst tien keer hun service in. Dat deden ze allebei vijf keer en dus moesten ze in een tiebreak gaan uitmaken wie er naar de volgende ronde mocht. Koevermans stond daarin bijna de gehele tijd op achterstand en kreeg bij 9-8 zelfs een matchpoint tegen en op dat moment leek helemaal fout te gaan.

Zakharova was ervan overtuigd dat de forehand van Koevermans uit was en liet de umpire naar de afdruk kijken. Hij zag de bal echter in en dus ontsnapte de Nederlandse. Koevermans kwam daarna zelf op matchpoint en maakte het daarop na 3,5 uur tennis af. De nummer 178 van de wereld schreeuwde het vervolgens uit van vreugde.

In voetsporen van vader

Koevermans speelt in de volgende ronde tegen de Litouwse Justina Mikulskyte en heeft nog twee zeges nodig om in de voetsporen van haar vader Mark te treden. Hij was vroeger proftennisser en deed vijf keer mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. Mark is overigens ook bekend als voormalig directeur van voetbalclub Feyenoord.

Andere Nederlanders verliezen

De zege van Koevermans was het enige Nederlandse succesje op een verder dramatische dag. Arianne Hartono verloor namelijk meteen. De Nederlandse ging in twee sets onderuit tegen de Italiaanse Nuria Brancaccio: 4-6 3-6.

Bij de mannen sneuvelde eerder op de dag ook Gijs Brouwer. De 29-jarige tennisser verloor op het Parijse gravel in twee sets van de Georgiër Nikoloz Basilashvili: 6-3 6-2. Gek was dat niet, want Brouwer is de nummer 223 van de wereldranglijst en Basilashvili staat op de 132e plaats. De Georgiër wist afgelopen weekend nog de finale van een Challenger-toernooi te halen en versloeg toen al Tallon Griekspoor.

Nederlanders in het hoofdtoernooi

Tim van Rijthoven en Guy den Ouden verloren maandag al in de eerste ronde van de kwalificaties en dus is Koevermans nog de enige overgebleven Nederlandse. Zij hoopt zich bij de vijf al geplaatste landgenoten te gaan voegen.

Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong doen mee bij de mannen, terwijl Suzan Lamens en Arantxa Rus rechtstreeks geplaatst zijn bij de vrouwen. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint op zondag 25 mei en duurt tot en met zondag 8 juni.