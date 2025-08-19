De kwalificaties van de US Open zijn in volle gang. Waar Jesper de Jong en Arantxa Rus de tweede ronde van het kwalificatietoernooi bereikten, viel het doek voor twee andere Nederlanders in hun openingsduel.

De 21-jarige Anouk Koevermans is nog altijd op zoek naar haar debuut op een grandslamtoernooi. Die wens moet ze voorlopig uitstellen tot de Australian Open begin 2026, want in New York ging het mis in de kwalificaties. De dochter van oud-tennisser en voormalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans ging direct onderuit.

De als 19e geplaatste Australische Olivia Gadecki versloeg de 21-jarige tennisster uit Berkel en Rodenrijs in drie sets: 3-6 6-3 6-1. Koevermans bereikte in juli nog een primeur, door haar hoogste notering op de WTA-ranglijst: 172e.

Ook Eva Vedder niet

Ook de vier jaar oudere Eva Vedder haalde het niet. De Nederlandse speelde tegen thuisspeelster Ayana Akli en verloor in straight sets: 5-7 en 2-6. De zus van acteur Buddy Vedder wacht ook nog altijd op haar grandslamdebuut. Vedder stond net als Koevermans in juli op haar hoogste positie ooit op de mondiale tennisladder.

Drie ijzers in het vuur

Het Nederlandse tennis heeft nog drie spelers in het vuur als het gaat om het kwalificatietoernooi: Jesper de Jong, Arantxa Rus en Arianne Hartono. Laatstgenoemde komt dinsdagavond (Nederlandse tijd) nog in actie.

Drie spelers al geplaatst

Voor het hoofdtoernooi zijn Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens al geplaatst. Griekspoor is de hoogst genoteerde Nederlander en mag zelfs hopen op een geplaatste status. Zijn voorbereiding loopt echter desastreus:

