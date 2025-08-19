Toptennisser Daniil Medvedev heeft een aantal bizarre uitspraken gedaan bij aankomst in New York voor de US Open. Hij dreigt wedstrijden te gaan boycotten als die negatieve gevolgen hebben voor zijn mentale gesteldheid. "Ik geef gewoon op."

Het zit Medvedev de laatste tijd niet mee. De Russische tennisser heeft al meer dan twee jaar geen titel gewonnen en zoals het er nu naar uitziet, hoeft de 'hardcourtspecialist' voorlopig niet op succes te rekenen.

In 2025 heeft hij een magere score van 26 overwinningen tegenover 17 nederlagen, en zijn gedrag bij verlies belooft weinig goeds. Bij aankomst in New York voor de US Open, de laatste Grand Slam van het seizoen, sprak hij zich uit over vroege ochtendwedstrijden en dreigde hij die in de toekomst op te geven.

Boycot

"Ik heb met met mijn team gesproken en gezegd: 'Luister, als ik 35 ben, ga ik wedstrijden die om 11 uur 's ochtends beginnen boycotten'", zei de 29-jarige. "Ik meen het echt, ik ga ze niet spelen, ik geef gewoon op. Ik zal uitleggen dat ik me heb verslapen en niet op tijd wakker werd. Sorry hoor."

Hij benadrukt het enorme verschil tussen avond- en ochtendwedstrijden. "Naar mijn mening is 11 uur 's ochtends veel te vroeg voor een wedstrijd. Je moet rond 6.30 uur opstaan. Als je 's avonds speelt, sta je rond 9 uur op. Dat verandert het hele perspectief van de wedstrijd. Mentaal is dat echt gek," aldus Medvedev.

Overigens speelt Medvedev deze dinsdag in de avondsessie de eerste ronde van het gemengd dubbelspel op de US Open, samen met Mirra Andreeva, tegen Novak Djokovic en Olga Danilović. De partij staat gepland om ongeveer 21.00 uur.

Crisis

De tennisser bevindt zich in een diepe vormcrisis. "Ik heb totaal geen zelfvertrouwen en als mijn lichaam me in de steek laat, heb ik geen enkele slag die me kan redden", zei hij na zijn uitschakeling op de Cincinnati Open.

"Ik blijf zoeken naar een oplossing voor deze situatie, maar ik heb die nog niet gevonden. Ik lijk er nog ver van verwijderd." Het wordt een grote uitdaging om terug te keren naar het niveau waarmee hij in 2021 de US Open-titel veroverde en de nummer één van de wereld werd.

