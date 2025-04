Nederlandse tennisster weer in de steek gelaten door ex-partner: 'We hadden haar zeker nodig'

Tennisster Demi Schuurs neemt met het Nederlandse team deel aan de kwalificaties voor de Billie Jean King Cup (BJKC) in Den Haag. Ze moet het daar echter wel zonder haar vertrouwde partner doen. "Als sportvrouw kun je het begrijpen."

De Nederlandse Arantxa Rus heeft zich namelijk opnieuw afgemeld voor het team onder leiding van captain Elise Tamaëla. Net als vorig jaar geeft zij de voorkeur aan haar persoonlijke carrière boven het spelen voor haar land. Het zorgt voor teleurstelling bij Schuurs, die nog niet weet met wie ze nu de dubbelwedstrijden moet spelen.

"Het is natuurlijk altijd wel een individuele keuze", zegt de 31-jarige tegen Sportnieuws.nl. "Je hebt het recht om voor je eigen carrière te kiezen, dus ja dat snap ik. Maar we missen haar natuurlijk wel en vinden het jammer dat ze er niet bij is."

Begrip

Nederland had de nummer 88 van de wereld goed kunnen gebruiken tegen sterke tegenstanders Groot-Brittannië en Duitsland in de poule. "Als sportvrouw kun je het begrijpen, maar dat neemt niet weg dat we haar zeker nodig hadden", aldus Schuurs. "Het is een speelster met veel ervaring. Ze singlet, dubbelt... Dus het is jammer."

De inmiddels 34-jarige Rus maakte haar profdebuut in 2007. De 41ste plek op de wereldranglijst, behaald in 2023, is haar hoogste notering ooit. Jaren eerder, in 2012, behaalde ze haar beste resultaat op een grandslamtoernooi. Toen reikte ze tot de vierde ronde van Roland Garros. Voor dat Franse toernooi hoopt ze nu door goede resultaten een plek in het hoofdtoernooi af te dwingen.

Ex-partner

Schuurs en Rus hebben al vaker samen gedubbeld. Zo waren ze afgelopen zomer nog een duo op de Olympische Spelen in Parijs. Ze moesten al vroeg naar huis na een verloren supertiebreak tegen het Franse duo Caroline Garcia en Diane Parry.

Ondanks het gemis van Rus heeft Schuurs vertrouwen in Nederland. "We hebben nu een heel leuk team", zegt ze. "De teamspirit is naar mijn mening misschien nog wel belangrijker dan puur het tennis in een week als deze."

Finals

Ze zullen elkaar dit weekend steunen, net als het publiek in Den Haag. Nederland speelt de eerste wedstrijd op donderdag 10 april om 13.00 uur tegen Duitsland. Zaterdag neemt de ploeg van captain Elise Tamaëla het op tegen Engeland. De beste van de drie ploegen plaatst zich voor de Finals in november in China.

Bekijk hier het hele interview met Demi Schuurs: