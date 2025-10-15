Jesper de Jong is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi van Stockholm. De 25-jarige Noord-Hollander was niet opgewassen tegen de Hongaar Marton Fucsovics en verloor in twee sets kansloos: 1-6 2-6.

De Jong was nog niet eens zo lang terug in Europa. Een week eerder had hij immers de derde ronde bereikt van het masterstoernooi van Shanghai, waarin hij verloor van Félix Auger-Aliassime uit Canada. Tegen Fucsovics kwam de Nederlandse nummer 82 van de wereldranglijst er in de eerste set niet aan te pas. De Hongaar is de nummer 55 van de wereld.

Hij verloor meteen zijn opslagbeurt en deed dat die set nog twee keer. In de tweede set kwam De Jong eerst een break voor, maar leverde daarna twee keer zijn eigen opslagbeurt in. Fucsovics, de nummer 55 van de ATP-ranking, benutte op 5-2 zijn eerste matchpoint.

Veel deelnames aan grote toernooien

Daarmee komt er voor de 25-jarige De Jong al snel een einde aan zijn toernooi in Stockholm. De tennisser uit Haarlem brak de laatste jaren door in de tenniswereld. Zo nam hij deze zomer nog deel aan het hoofdtoernooi van de US Open, waar hij in de eerste ronde verloor van Brandon Nakashima in vijf slopende sets. Tevens reikte hij tot de tweede ronde op Wimbledon. Vorig jaar nam hij deel aan onder meer Australian Open en Roland Garros.

Primeur voor Jesper de Jong

Zijn meest in het oog springende resultaat van de voorbije periode behaalde hij in Shanghai. Daar klopte hij Jakub Mensik, de nummer achttien van de wereldranglijst. Dat leverde De Jong niet alleen een fraaie zege, maar ook een flinke smak aan prijzengeld op. Dankzij die overwinning was hij immers verzekerd van ruim 51.000 euro. Het was tevens zijn eerste zege op een speler uit de top-20 van de wereldranglijst.