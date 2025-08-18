Arantxa Rus kan zich nog plaatsen voor de eerste ronde van het grandslamtoernooi US Open. De eerste horde in het kwalificatietoernooi in New York doorstond ze met succes. Ook Jesper de Jong gaat naar de tweede ronde daarvan, maar dan bij de mannen.

Rus heeft de tweede ronde bereikt in het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 34-jarige speelster uit Monster won in de eerste ronde in twee sets van de Spaanse Carlota Martínez Cirez: 6-4 6-2.

Rus neemt het in de volgende ronde op tegen de Britse Jodie Burrage. Ze heeft in de kwalificaties drie overwinningen nodig om in het hoofdtoernooi te mogen uitkomen. Rus is de huidige nummer 122 van de wereld. Ze wist vorig jaar in het grandslamtoernooi van New York de tweede ronde te halen. Haar beste resultaat in een grand slam is de vierde ronde op Roland Garros in 2012.

Jesper de Jong

Jesper de Jong is het kwalificatietoernooi van de US Open goed begonnen. De 25-jarige Nederlander won in de eerste ronde in twee sets van de Litouwer Vilius Gaubas: 6-3 6-4.

De Jong heeft drie zeges nodig om zich te verzekeren van deelname aan het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in New York. De nummer 80 van de wereld stuit in de tweede ronde van de kwalificaties op de Fransman Harold Mayot.

Verloop

De Jong haalde dit jaar de tweede ronde op Roland Garros en Wimbledon. Hij stond vorige maand in het Zweedse Bastad voor het eerst in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi. De Haarlemmer won tegen Gaubas de eerste set redelijk eenvoudig.

Hij wist twee keer de opslagbeurt van de Litouwer te winnen en stond zelf geen breakpoint toe. In de tweede set moest De Jong er wat harder voor werken nadat ook Gaubas erin slaagde een break te plaatsen.

