Tallon Griekspoor en Jesper de Jong benutten hun vrije tijd optimaal na hun uitschakeling bij Wimbledon. Alle Nederlanders op het enkelspel vlogen afgelopen week uit het toernooi, waarna Griekspoor een warme bestemming op zocht en De Jong deelnam aan een tennistoernooitje in Nederland, waar hij op de foto ging met een bekende Nederlander.

Tallon Griekspoor vloog al na de eerste ronde, enigszins verrassend, uit het toernooi na een flinke nederlaag tegen Jenson Brooksby. Griekspoor had vlak voor het toernooi in Londen zijn derde ATP-titel veroverd, op gras in Mallorca. Hij leek dus in uitstekende vorm te verkeren en daarbij vindt hij het prettig om op gras te spelen. Tenniscoach Ralph Kok, die zelf ook ooit op Wimbledon stond, had wel een verklaring waarom Griekspoor in de eerste ronde uitgeschakeld werd.

'Werkt tegen je'

"Zo’n titel zorgt ook voor extra druk. Je neemt vermoeidheid mee. En je bent ineens de man die iedereen wil verslaan. Dat werkt tegen je", verklaarde de traveling coach van de KNLTB, die ook intensief samenwerkte met Suzan Lamens en Arantxa Rus, de enige Nederlandse vrouwelijke tennissters die in 2025 deelnamen aan het enkelspel op Wimbledon.

Duiken

Elk nadeel heb z'n voordeel, moet de Haarlemmer hebben gedacht. Op Instagram deelt hij namelijk een foto waaruit blijkt dat hij een zonnige bestemming heeft opgezocht. De tennisser deelt een foto van zichzelf met een duikbril op, terwijl op de achtergrond een strakblauwe zee is te zien.

Op de foto met bn'er

Ook Jesper de Jong vermaakt zich wel prima sinds zijn uitschakeling op het heilige gras van Londen. Hij verloor in de tweede ronde tegen de Serviër Miomir Kecmanović. In tegenstelling tot Griekspoor is De Jong gewoon naar Nederland vertrokken en heeft daar opnieuw de tennisbaan opgezocht. Hij was daar de 'Pro' tijdens 'Beat the Pro': een tennistoernooi bij Amsterdam Racket Club. Op Instagram plaatste hij een foto van hem samen met Bas Smit, de bekende man van Nicolette van Dam.

Alles over Wimbledon

