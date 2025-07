Tenniscoach en voormalig proftennisser Ralph Kok bekritiseert de beslissing van de umpire om voor de tweede keer een wedstrijd van Botic van de Zandschulp op Wimbledon stil te leggen. Volgens Kok kwam die beslissing op een cruciaal moment. "Op dat moment zat hij beter in de wedstrijd," zegt Kok in gesprek met Sportnieuws.nl.

Kok weet hoe het is om op het heilige gras van Wimbledon te staan. In 1990 deed de voormalig tennisprof en oud-nummer 243 van de wereld zelf mee aan het enkelspel van het prestigieuze Grand Slam-toernooi. Na zijn actieve carrière ging hij als traveling coach aan de slag bij de KNLTB, waar hij werkte met onder anderen Arantxa Rus en Suzan Lamens. Dat beide speelsters inmiddels zijn uitgeschakeld (Rus in de eerste ronde, Lamens in de tweede) verbaast hem niet. Alhoewel hij het niet per se verwachtte.

Tennisicoon Serena Williams zorgde voor schrikbarend incident op Wimbledon: 'Ik ben er kapot van' Serena Williams is een van de grootste tennissters aller tijden en dat komt mede door haar zeven titels in het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse vierde grote successen in Londen, maar zorgde in het dubbelspel ooit voor een schrikbarend incident.

'Niet echt raar'

"Lamens won haar eerste ronde ijzersterk. Ze stond tegenover een lastige tegenstander, die ze behoorlijk van de baan sloeg. Alexandrova is een hele goede grasspeelster, dus het verbaast me niet dat ze daarvan verliest. Alhoewel ik ook wel denk dat ze van haar kan winnen," zegt Kok in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Hetzelfde geldt een beetje voor Botic (van de Zandschulp, red). natuurlijk," gaat hij verder. "Davidovich (Alejandro, red.) is niet echt een grasspeler, maar wel een hele pittige tegenstander. Dus Botic had de tweede ronde zeker kunnen winnen van die Spanjaard, maar dat hij verliest is ook niet echt raar."

Toptennisser Alexander Zverev (28) kampt met 'serieuze emotionele problemen' Het verbaast Bram Bakker niets dat toptennisser Alexander Zverev na zijn uitschakeling op Wimbledon openhartig sprak over mentale problemen. "Die man wordt al jaren omringd door gedoe. Er is voortdurend onrust in zijn leven," zegt de topsportbegeleider, schrijver en voormalig psychiater in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Ik begrijp dat hij niet blij was'

Van de Zandschulp toonde zijn frustratie toen zijn partij voor de tweede keer dit toernooi werd stilgelegd vanwege invallende duisternis. "Ik begreep zijn frustraties wel," zegt Kok, die de wedstrijd op tv volgde. "Ik zag het ook, maar ik vond het nog helemaal niet donker. Dus ik vond het een snelle beslissing van de referee om de wedstrijd te stoppen. Volgens mij had die set gewoon uitgespeeld kunnen worden. Ik snap dat hij niet blij was."

Daar kwam nog bij dat Van de Zandschulp door de onderbreking liefst vier dagen achter elkaar in actie moest komen. Een zwaar schema, waar hij zelf geen invloed op had. "Bij zo'n beslissing houden ze natuurlijk geen rekening met een individueel geval," zegt Kok. "Maar in zijn situatie kwam dat wel heel ongelukkig uit. Dus ik begreep zijn frustraties. En ook dat hij het er niet mee eens was."

Boosheid bij toptennisser en publiek na bizarre beslissing op Wimbledon Botic van de Zandschulp was woensdag woedend toen voor de tweede keer deze week een partij van hem door de duitsternis gestaakt werd, maar donderdag maakte de organisatie op Wimbledon het helemaal bont. Tot grote frustratie van toptennisser Ben Shelton en het publiek op de tribunes.

'Dat gevoel raak je niet makkelijk kwijt'

"Iedereen reageert daar anders op," legt Kok uit. "Maar het hangt ook af van wie er op dat moment aan de leiding is. Dat maakt een groot verschil." Met zijn ervaring kan Kok zich als geen ander voorstellen dat zo'n gebeurtenis vervelend is voor een tennisser: "Dat is een heel lastig gevoel. Je gaat dan toch onrustig slapen. Die wedstrijd is niet klaar. Je wilt liever door, klaar zijn, en dan je nachtrust pakken. Er blijft spanning op zitten, en dat gevoel raak je niet makkelijk kwijt."

Ook of je op dat moment voor of achter staat, maakt volgens Kok veel uit. "Als je achter staat, vind je het misschien niet zo erg om te stoppen. Maar als je voor staat, dan wil je juist doorzetten." Hoewel Van de Zandschulp met 2-1 in sets achterstond, denkt Kok dat de timing van de onderbreking in zijn nadeel was. "Hij kwam van een 5-3 achterstand terug naar 5-5 in de vierde set. Davidovich had de kans om de wedstrijd uit te serveren, maar dat lukte niet. Dat was een klap voor hem en een opsteker voor Botic."

15.000 Britse fans houden adem in na vervelende val van publieksfavoriete op Wimbledon Het Britse volk heeft geen grotere held in het vrouwentennis dan Emma Raducanu. Ze won in 2021 het US Open en maakte daarmee een einde aan 44 jaar zonder grandslamtitel voor een Britse speelster. Vrijdag speelde Raducanu in de derde ronde van Wimbledon tegen Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld. Dat ging met vallen en opstaan. Sabalenka won met 7-6 6-4.

Mentale voorsprong

Op dat moment had Van de Zandschulp volgens Kok de mentale voorsprong. "Hij zat beter in de wedstrijd. Je zag ook dat Davidovich niet wist hoe snel hij zijn racket in zijn tas moest doen en weg moest lopen. Hij dacht: 'hoppakee, wegwezen hier!'"

Toptennisser met opmerkelijke ziekte blijft Wimbledon verbazen, zoontje steelt de show De Chileense tennisser Nicolás Jarry blijft verbazen op Wimbledon. Hij versloeg als qualifier toptienspeler Holger Rune en supertalent Joao Fonseca. Eén jaar geleden werd er nog een bijzondere ziekte bij hem ontdekt. "Ik verloor al mijn vaardigheden."

Vroege exit Tallon Griekspoor

Van alle Nederlandse tennissers die inmiddels uitgeschakeld zijn op Wimbledon, was Ralph Kok het meest verrast door de vroege uitschakeling van Tallon Griekspoor. Hij had vlak voor het toernooi in Londen zijn derde ATP-titel veroverd, op gras in Mallorca. Een ideale voorbereiding, zou je denken. "Hij vindt gras een fijne ondergrond," zegt Kok. "En na zo’n toernooiwinst, waarin hij fantastisch heeft gespeeld, denk je: dat kan hij doortrekken." Toch liep het anders. Volgens Kok speelde er meer mee dan alleen vorm.

Tennislegende en trainer pakt op Wimbledon eigen topspeler hard aan: 'Hij doet helemaal niks!' Met de carrière van Stefanos Tsitsipas (26) gaat het bergafwaarts. De Griekse toptennisser zakt steeds meer af op de ATP-ranking en lijkt, ondanks dat hij twee grandslamfinales bereikte (en verloor), zijn enorme belofte niet in te gaan lossen. Ook zijn beroemde trainer ziet het somber in.

"Zo’n titel zorgt ook voor extra druk. Je neemt vermoeidheid mee. En je bent ineens de man die iedereen wil verslaan. Dat werkt tegen je." Daarnaast liet Griekspoor volgens Kok ook niet zijn beste tennis zien. "Dat heeft daar wel een beetje mee te maken," zegt hij. Toch was de voorbereiding op Wimbledon goed, benadrukt Kok. "Hij had gezegd: 'Het gaat me niet weer overkomen dat ik niet ready ben.' Dus hij had echt zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Maar het is helaas toch niet gelukt."