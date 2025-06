Toptennisster Coco Gauff brak al op jonge leeftijd door. Toen ze nog maar 14 jaar oud was tekende ze al haar eerste sponsorcontract. Nu onthult de Amerikaanse hoe haar vader ervoor zorgde dat ze bakken met geld verdiende.

De 21-jarige is erg succesvol en won dit jaar voor het eerst de grandslamtitel op Roland Garros. Dankzij haar tennistalent heeft ze ook veel samenwerkingen met grote merken, zoals Rolex, Bose en Ray-Ban.

Haar merkwaarde is inmiddels zo'n 26 miljoen euro waard. Maar het begon allemaal met haar allereerste partner: sportmerk New Balance. Gauff was pas 14 jaar oud toen ze het contract tekende. Dat werd allemaal geregeld door haar vader Corey.

'Beste beslissing ooit'

In de podcast Nice Talk doet Gauff een boekje open over de onderhandelingen. Ze vertrouwde volledig op haar vader en dat was "de beste beslissing ooit", aldus de nummer twee van de wereld.

Zelf had ze geen idee wat ze aan de deal verdiende. "Ik wist daar niets van", zegt Gauff. "Ik tekende het contract en had geen idee hoeveel geld er mee gemoeid was. Totdat ik er een artikel over las."

Dankbaar

"Toen New Balance mij benaderde zei mijn vader gewoon: 'Laten we het doen. Dit vind je vast leuk.' En ik dacht: oké. Hij stede het voor zonder te praten over geld." Daar is de tennisster hem dankbaar voor.

"Het was een van de beste beslissingen ooit. Ik ben zo dankbaar dat hij die visie had. Nu ben ik me natuurlijk wel bewust van wat ik verdien en ben ik erg betrokken bij contracten en meetings", legt ze uit. Maar toen ze jong was wilde ze daar liever van weg blijven. "Gelukkig wist ik toen niet wat ik verdiende. Anders was ik meteen om de verkeerde redenen tennis gaan spelen."

Roland Garros

Vader Corey zag zijn dochter vorige week Roland Garros winnen. Gauff knokte zich na een verloren eerste set terug tegen de nummer één van de wereld, Aryna Sabalenka. Ze greep het momentum en won de finale in drie sets: 6-7 (5), 6-2, 6-4. Haar vader keek op een bijzondere plek, namelijk in de parkeergarage van het stadion in Parijs. "Daar heb ik de finale gevolgd op mijn iPad, met muziek op, zodat ik het commentaar niet hoefde aan te horen", vertelde Corey.