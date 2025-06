Nederlandse toptennisster direct uitgeschakeld in eerste ronde Libéma Open

De Nederlandse tennisster Arianne Hartono heeft niet voor succes kunnen zorgen in eigen land. De 29-jarige Groningse speelde de openingswedstrijd op de Libéma Open in Rosmalen.

Ze verloor in de eerste ronde van het WTA250-toernooi direct van de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto. Zij was in twee sets te sterk voor de Nederlandse speelster, die met een wildcard mocht deelnemen. De setstanden waren 7-6 (11) 7-5.

Verspeelde marge

Hartono kwam door een break al snel op voorsprong in de eerste set, maar verspeelde die marge in de negende game. De in Groningen geboren tennisster kreeg in een lange tiebreak vier setpunten, maar wist er geen te benutten op het grastoernooi.

De Italiaanse, de nummer 123 van de wereld, deed dat niet veel later wel. In de tweede set benutte Cocciaretto bij een 6-5-voorsprong op de service van Hartono na een kleine twee uur haar eerste wedstrijdpunt. De Italiaanse speelt in de tweede ronde tegen Magda Linette of Bernarda Pera.

Indonesisch

Hartono is de nummer 181 van de wereld, maar van een echte doorbraak in de tenniswereld is eigenlijk nooit sprake geweest. De 135ste positie van de wereldranglijst is haar hoogste positie in haar loopbaan. Ze kwalificeerden zich twee keer voor een grandslamtoernooi. Twee kaar werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld op de Australian Open.

De tennisster is van Indonesische en Chinese afkomst. Ze is familie van Lukky Tedjamukti, een voormalig professioneel tennisser uit Indonesië.

Nederlanders

Hartono was de eerste Nederlandse die dit jaar in actie kwam in het hoofdtoernooi van de Libéma Open. Het vrouwentoernooi van de Libéma Open kent veel Nederlandse toptennissters. Suzan Lamens plaatste zich rechtstreeks door haar positie op de wereldranglijst. Hartono, Anouck Vrancken Peeters en Anouk Koevermans ontvingen een wildcard. Daarnaast plaatste de 19-jarige Isis Louise van den Broek zich via de qualifiers.