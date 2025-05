Tallon Griekspoor en andere Nederlandse tennissers halen opgelucht adem bij loting Roland Garros

De Nederlandse tennissers zijn met de schrik vrijgekomen tijdens de loting voor Roland Garros. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus ontlopen de absolute wereldtop in de eerste ronde en dus liggen er mogelijkheden in Parijs voor het vijftal.

Met Griekspoor, Van de Zandschulp, De Jong, Lamens en Rus zaten er vijf Nderlanders klaar om te zien wat het lot hen zou brengen. Ze waren allemaal ongeplaatst en hadden in theorie dus al in de eerste ronde tegen toppers als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka en Iga Swiatek kunnen spelen, maar dat gebeurde gelukkig niet.

Nederlandse mannen hebben geluk

Griekspoor had vooraf pech, want hij was de beste speler die niet bij de beschermde spelers hoorde tijdens de loting. Hij kon dus ook een topspeler loten, maar zal opgelucht adem hebben gehaald toen de naam van Marcos Giron naast hem in het schema verscheen. De Amerikaanse nummer 43 van de wereld is echter wel iemand om rekening mee te houden, want hij won één van de twee eerdere ontmoetingen.

De Jong en Van de Zandschulp hadden helemaal geluk, want zij spelen allebei tegen iemand van buiten de top 100. De Jong moet tegen de Italiaan Francesco Passaro en Van de Zandschulp speelt tegen de Amerikaan Emilio Nava.

Lamens en Rus

Lamens en Rus moeten het allebei op gaan nemen tegen een speelster die hoger op de wereldranglijst staat. Beide Nederlandse speelsters waren ongeplaatst en hadden dus al in hun eerste partij tegen een wereldtopper uit kunnen komen. Dat bleef ze bespaard, maar het is de vraag of ze tevreden zijn met de loting.

Lamens, nummer 67 van de wereld, mag het bij haar debuut op het gravel in Parijs opnemen tegen Ashlyn Krueger. De Amerikaanse staat 32 plaatsen hoger op de ranking en won de enige eerdere ontmoeting. In Brisbane was Krueger eerder dit jaar met 7-5, 6-0 te sterk. Als Lamens wint van de Amerikaanse wacht haar daarna waarschijnlijk een clash met het Russische toptalent Mirra Andreeva.

Rus haalde in 2012 nog de vierde ronde op Roland Garros, maar wist sindsdien alleen vorig jaar een potje te winnen in het hoofdtoernooi. Om dat dit jaar opnieuw te doen, zal de Colombiaanse Camila Osorio moeten verslaan. Dat is de nummer 55 van de wereld en daarmee staat ze 34 plekken boven Rus. Osorio won de enige eerdere ontmoeting.

Goed nieuws voor Alcaraz

Titelverdediger Alcaraz had misschien wel het meeste geluk. Hij zag namelijk Jannik Sinner, Alexander Zverev en Novak Djokovic allemaal aan de andere kant van het speelschema belanden. De Spanjaard kan wel al in de achtste finales Stefanos Tsitsipas treffen en een ronde later wacht mogelijk Casper Ruud, verliezend finalist in 2022 en 2023.

Zware loting voor topfavorieten bij de vrouwen

De loting leverde een aantal bijzondere clashes op in de eerste ronde bij de vrouwen. Zo moet Qinwen Zheng, die vorig jaar op het gravel in Parijs de olympische titel pakte, tegen Anastasia Pavlyuchenkova. De Russische haalde in 2021 nog de finale. Voormalig Wimbledon-kampioene Elena Rybakina treft Belinda Bencic, de olympisch kampioene van 2021 en Paula Badosa speelt tegen viervoudig grandslamkampioen Naomi Osaka.