Op de Australian Open zijn de Nederlanders in het enkelspel al enkele dagen allemaal uitgeschakeld, maar in het gemengd dubbelspel kwamen er dinsdag nog wel twee landgenoten in actie. Wimbledon-kampioen Sem Verbeek sloeg zich in Melbourne naar de kwartfinales, maar voor Demi Schuurs zat er niet in.

Verbeek was lange tijd een relatief onbekende naam in de tenniswereld, maar afgelopen jaar maakte hij indruk. De Nederlander haalde in het mannendubbel de halve finales op de Australian Open en won in de zomer titel in het gemengd dubbel op Wimbledon. Dat deed hij aan de zijde van partner Katerina Siniakova, die de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel bij de vrouwen is en in die discipline al tien grandslamtoernooien won.

De Nederlander doet in Melbourne opnieuw mee met de Tsjechische en de twee blijken ook daar een goed team te zijn. De twee rekenden in en spannend duel af met de Duitser Tim Pütz en Zhang Shuai uit China. Verbeek en Siniakova moesten de eerste set afstaan aan het als zesde geplaatste koppel, maar wonnen vervolgens de tweede set en pakten de zege door een spannende match-tiebreak met 10-8 te winnen.

Geen Nederlandse clash

Verbeek staat daardoor met Siniakova in de kwartfinales en het scheelde weinig of hij had een landgenote getroffen in die ronde. Demi Schuurs kwam namelijk met haar Britse partner Julian Cash ook in actie en als zij hadden gewonnen, waren ze de volgende tegenstander van de Wimbledon-kampioenen geweest.

Dat lukte echter niet. Het Franse duo Kristina Mladenovic en Manuel Guinard bleek te sterk. Schuurs en Cash, die het mannendubbelspel won op Wimbledon, knokten zich knap terug na de verloren eerste set, maar werden alsnog verslagen in een match-tiebreak: 6-7, 7-5, 2-10.

