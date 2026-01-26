Titelverdediger Jannik Sinner staat in de kwartfinale van de Australian Open. Hij dreef zijn gefrustreerde tegenstander Luciano Darderi tot waanzin en won met 3-0 in sets van zijn landgenoot. Sinner won daarmee voor de achttiende keer op rij een wedstrijd in Melbourne.

Darderi begon zijn duel met Sinner nog goed, want in de eerst game kwam hij bijna tot een break. Dat lukte echter niet en vervolgens liep de nummer 22 van de wereld de hele wedstrijd achter de feiten aan. Sinner pakte wel de servicegames van Darderi af, waardoor de voormalig nummer één van de wereld zijn opponent volledig in de tang had. Met 6-1 ging de eerste set naar Sinner.

In set twee kon Darderi zijn emoties niet meer inhouden. De Italiaan mocht zelf de set beginnen en kwam op 1-0 voorsprong, maar hij miste weer meerdere kansen om zijn landgenoot te breken. Toen Sinner terugkwam tot een deuce begon Darderi al met zijn racket te gooien en nadat de titelverdediger van de Australian Open het punt daarna won, werd Darderi alsmaar woedender. Hij ramde een bal met veel kracht het publiek in en begin te schreeuwen. Het leverde Darderi een waarschuwing op, maar dat was alleen voor het slaan van de bal en niet voor het gooien met zijn racket.

Fysieke problemen

Darderi kampte in de rondes voor zijn partij met Sinner nog met wat fysieke problemen. In zijn openingswedstrijd van de Australian Open tegen Cristian Garin moest de Italiaan na zijn partij direct naar de wc omdat hij buikkrampen had door een medicijn. Na zijn zege op Karen Khachanov kreeg Darderi plots een krampaanval tijdens een interview, wat ook zorgde voor opvallende beelden.

Overtuigende zege

Uiteindelijk lukte het Darderi niet meer om de partij om te draaien. Na zijn woedeuitbarsting ging de tweede set met 6-3 naar Sinner en de derde set moest hij na een tiebreak aan zijn landgenoot laten. Daarmee was in drie sets was het sprookje uit voor Darderi. Sinner gaat door en treft in de volgende ronde Ben Shelton of Casper Ruud.

Demi Schuurs

Bij de gemixte dubbels kreeg Schuurs het niet voor elkaar om de Nederlandse eer hoog te houden. Met haar dubbelpartner Julian Cash ging de Limburgse met 2-1 onderuit tegen het Franse duo Manuel Guinard en Kristina Mladenovic. Daardoor is Sem Verbeek de enige Nederlander die nog in de Australian Open zit. Hij wist zijn tweede ronde bij het gemixt dubbelen wel te winnen samen met dubbelpartner Katerina Siniakova.