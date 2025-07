De Nederlandse dubbelspecialist Sem Verbeek won op Wimbledon het gemengd dubbel met zijn Tsjechische partner Keterina Siniakova. Een ongekend succes voor de 31-jarige Amsterdammer. Toch is hij niet welkom bij het komende grandslamtoernooi, het US Open in New York.

Verbeek mocht na de gewonnen finale van Wimbledon een toespraakje houden. Hij zei onder meer: "Het was mijn eerste keer op centre court en jullie hebben die heel speciaal gemaakt." Tegen zijn dubbelpartner zei hij: "Dankzij jou zal ik deze donderdagavond voor de rest van mijn leven herinneren."

US Open

Bij het US Open komen er geen herinneringen bij voor Verbeek. Eerder dit jaar besloot het hardcourttoernooi dat het gemengd dubbel dit jaar anders aangepakt wordt. Het toernooi voor gemengde koppels vindt plaats nog voordat het US Open zelf start (24 augustus).

De competitie vindt plaats in de fanweek van de US Open: op 19 en 20 augustus. Voor het winnende koppel in het gemengd dubbel ligt een mooi bedrag aan prijzengeld klaar, namelijk 1 miljoen euro.

Carlos Alcaraz

Het US Open beoogt op deze manier meer bekende spelers deel te laten nemen aan het gemengd dubbel. Die tactiek werkt: diverse toppers in het enkelspel hebben zich aangemeld. Zo zal Carlos Alcaraz een team vormen met Emma Raducanu. Maar het gevolg is wel dat de echte dubbelspecialisten plek moeten maken voor die toppers uit het enkelspel. Verbeek en Siniakova ontbreken daardoor in New York bij het gemengd dubbel.

'Mijn hart bloedt'

Verbeek vindt dat uiteraard een flinke teleurstelling. "We zijn twee topsporters, we zouden het geweldig vinden om daar te spelen", tekent Metro op. "Het is erg zonde dat we daar niet zullen spelen. Ik heb verder niks tegen het toernooi en ik zal er ook geen kwaad woord over spreken, het mag een succes van me worden. Er komen nu meer mensen af op het gemengd dubbel, dat is positief. Maar als een dubbelspecialist voel ik dat mijn hart bloedt."

Zijn dubbelpartner was meer uitgesproken: "Het is heel zonde dat ze dit hebben besloten. Ze doen dit uit oogpunt van marketing, maar ze ontnemen nu de dubbelspecialisten een grote kans."