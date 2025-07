Sem Verbeek heeft op Wimbledon de titel in het gemengd dubbelspel gewonnen. De 31-jarige Amsterdammer vierde het grootste succes in zijn tenniscarrière met de Tsjechische Katerina Siniakova aan zijn zijde. Hij was erg emotioneel en barstte in tranen uit.

Siniakova heeft al wat grote prijzen in de kast staan en kreeg na de grandslamtitel in Londen als eerst het woord. Ze bedankt haar Nederlandse partner. "Ik heb veel plezier met je gehad", sprak ze. Vervolgens kreeg de emotionele Verbeek het woord.

Nederlandse tennisser Sem Verbeek boekt met partner historische zege op Wimbledon Nederlandse toptennisser Sem Verbeek en zijn Tsjechische dubbelparter Katerina Siniakova hebben een historische zege geboekt op Wimbledon. Ze wonnen de grandslamtitel in de het gemengd dubbelspel na een spannende finale tegen de Brit Joe Salisbury en de Braziliaanse Luisa Stefani.

Eerbetoon aan Tim van Rijthoven

Voordat die zijn emotie de vrije loop liet, wilde hij nog wat belangrijks kwijt. "Ik wil nog een shoutout doen naar een Nederlandse tennisser die deze week afscheid nam van de sport", begint hij. "Hij heeft ook veel mooie herinneringen aan deze baan. Ik heb het over Tim van Rijthoven. Ik wil graag met zijn allen applaudiseren uit waardering voor zijn prestaties."

Van Rijthoven was in 2022 succesvol op Wimbledon maar moest deze week gedwongen afscheid nemen van de sport wegens blessureleed. "Tim, veel geluk in de toekomst. Bedankt dat je een inspiratie bent geweest voor mij en vele anderen", waren de liefdevolle woorden van Verbeek.

Nederlandse toptennisser Tim van Rijthoven neemt dramatisch besluit: 'Met pijn in het hart moet ik iets delen' Hij was een aantal jaren geleden de tennishoop van Nederland, maar na de laatste tijd vernam de sportwereld maar weinig van Tim van Rijthoven. De man die in 2022 nog veel indruk maakte op Wimbledon door het Novak Djokovic lastig te maken, kwam daarna nauwelijks in actie. De 28-jarige heeft daarom een moeilijk besluit moeten nemen.

Hij bedankt ook het publiek. "Het was mijn eerste keer op centre court en jullie hebben die heel speciaal gemaakt." En uiteraard kan zijn partner Siniakova niet ontbreken in het dankwoord. "Dankzij jou zal ik deze donderdagavond voor de rest van mijn leven herinneren."

Jarige vader

Vervolgens barst hij in tranen uit en zet hij nog een dierbare in het zonnetje. "Het is vandaag de verjaardag van mijn vader. Hij heet Frank en ik zou het geweldig vinden als we met zijn allen voor hem zingen." De volledige tribune zingt vervolgens Happy Birthday to Frank.

Woede bij toptennisster Aryna Sabalenka na breken ongeschreven regel op Wimbledon: 'Dat neem ik haar kwalijk' Aryna Sabalenka, de nummer één tennisster van de wereld werd donderdag uitgeschakeld op Wimbledon. Ze verloor in de halve finale van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Na afloop was de toptennisster behoorlijk geïrriteerd door het gedrag van haar tegenstander.

Historische zege

Verbeek en Siniakova versloegen op het centre court het Brits/Braziliaanse duo Joe Salisbury/Luisa Stefani in twee sets: 7-6 (3) 7-6 (3). Verbeek is de tweede Nederlander die Wimbledon wint in het gemengd dubbel. De legendarische Betty Stöve ging hem voor. Stöve won zelfs twee keer, in 1978 en 1981, met de Zuid-Afrikaan Frew McMillan als partner.

De 29-jarige Siniakova veroverde al haar elfde grandslamtitel. Ze bezat er al tien in het vrouwendubbel, met Verbeek greep ze haar eerste in het gemengd dubbel. De Tsjechische is tevens de olympisch kampioene in het gemengd dubbelspel. Ze veroverde het goud in Parijs samen met Tomas Machac.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.