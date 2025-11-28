Het zijn drukke tijden voor tennisster Anastasia Potapova. De Russische vriendin van Tallon Griekspoor bereidt zich voor op een bijzonder toernooi en is ook onlangs verhuisd.

Zowel Potapova als Griekspoor zijn deelnemers aan het toernooi Northern Palmyra Trophies, dat zaterdag begint en wordt gehouden in Sint-Petersburg. De opzet is dat twee teams tegen elkaar uitkomen. Het liefdeskoppel wordt aangevuld met Alexander Bublik uit Kazakstan en de Russische Diana Shnaider.

Via zowel enkelpartijen als dubbels wordt bepaald of dat team sterker is dan het andere kwartet: Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Veronika Kudermetova en Yulia Putintseva.

Verhuizing

Vlak voordat Potapova aan het toernooi begint, was er een andere klus: verhuizen. Op Telegram schrijft ze bij een foto waarop ze rustig op een stoel zit: "Tijd voor mezelf. Gisteren zijn we verhuisd naar een appartement, het was weer eens wat anders... Zoveel spullen waar je helemaal gek van zou worden bij het uitpakken! Maar een appartement is altijd comfortabeler dan een hotel."

Kerstmis

Onduidelijk is wie ze bedoelt met 'we'. Wel laat ze zien dat het aardig is gelukt met het inrichten van het nieuwe plekje, want de kerstboom staat al. "Totaal jingle bells hier', schrijft ze. Maar huis en haard moet ze gedag zeggen, want op de foto erna laat ze zien hoe ze afreist naar het toernooi. "Peter, ik kom eraan", zo verwijst ze naar Sint-Petersburg.

Daarnaast roept ze haar volgers en fans op om door te geven wat ze willen weten over het aanstaande evenement. "Laten we bespreken wat je graag wilt zien tijdens Palmyra", aldus Potapova. "Ik zal proberen je alles te laten zien wat er achter de schermen gebeurt."

Omstreden

De aanwezigheid van Griekspoor bij het toernooi is omstreden. Tennisbond KNLTB laat in een reactie aan het ANP weten op de hoogte te zijn van het voornemen van Griekspoor om deel te nemen aan de Northern Palmyra Trophies. "Wij hebben contact gehad met Griekspoor om hem te informeren over het standpunt van de KNLTB. Tegelijkertijd staat het spelers vrij om hun eigen keuzes en afwegingen te maken met betrekking tot deelname aan wedstrijden en toernooien in Rusland. Die afweging heeft Griekspoor in dit geval zelfstandig gemaakt, de KNLTB is daar niet bij betrokken."

De tennisbond zegt de richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF en de Internationale Tennis Federatie (ITF) te volgen. Die schrijven voor dat er geen spelers of vertegenwoordigende teams namens de bond deelnemen aan evenementen in Rusland als reactie op de oorlog in Oekraïne.

