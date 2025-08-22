Tennislegende Roger Federer, een van de meest succesvolle tennissers in de geschiedenis, is officieel miljardair geworden. Dat heeft hij te danken aan zijn prestaties op de baan en zijn lucratieve sponsorcontracten.

Federer zette drie jaar geleden een punt achter zijn sensationele tenniscarrière, waarin hij 20 Grand Slams en in totaal 103 enkeltitels veroverde. Hoewel hij al drie jaar met pensioen is, blijft het vermogen van de Zwitserse tennislegende maar groeien.

Volgens het prestigieuze Forbes is Roger nu miljardair geworden; zijn vermogen wordt geschat op een duizelingwekkende 1,1 miljard dollar.

Prijzengeld en sponsors

Tijdens zijn tenniscarrière verdiende de Zwitser 130.600.000 dollar aan prijzengeld, waarmee hij achter Rafael Nadal en Novak Đoković op de derde plek staat. Wat de voormalige nummer één van de wereld echter zo succesvol maakte, zijn de buitengewoon lucratieve sponsorcontracten en slimme investeringen.

Gedurende zijn carrière was hij maar liefst 16 keer de best betaalde atleet ter wereld aan het einde van het jaar. Hij werkte samen met talloze bekende sponsoren zoals Lindt, Mercedes, Rolex en Moët & Chandon, waarvoor hij het gezicht was.

Zijn contract met Nike leverde hem 180.000.000 dollar op. Met het Japanse merk Uniqlo tekende hij in 2018 een tienjarig contract ter waarde van 300.000.000 dollar.

'Miljardairsclub'

Roger Federer is pas de zevende atleet die de prestigieuze 'miljardairsclub' betreedt. Naast hem maken ook LeBron James, Tiger Woods, Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Floyd Mayweather deel uit van dit exclusieve gezelschap.

Investering

Het Zwitserse schoenenbedrijf 'On' was wereldwijd een grote onbekende, totdat Federer erin investeerde. Hij hoorde van het bedrijf via zijn vrouw, die hun schoenen kocht. Inmiddels heeft het tennisicoon er zijn eigen collectie.

In 2019 kocht Federer een belang van ongeveer 3% in het bedrijf, en dat betaalde zich slechts twee jaar later al uit toen het bedrijf naar de beurs ging. Vandaag de dag is 'On' 15 miljard dollar waard, wat betekent dat zijn aandeel bijna 400.000.000 dollar waard is.