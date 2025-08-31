Weer een verrassing op de US Open: Alexander Zverev, de nummer drie van de wereld, is uitgeschakeld in de derde ronde van het grandslamtoernooi in New York. Een nieuwe tegenvaller voor de tennistopper, die kampt met mentale problemen.

Félix Auger-Aliassime heeft voor het eerst sinds 2021 de vierde ronde van de US Open bereikt, terwijl Alexander Zverev zijn fans opnieuw teleurstelde. De Canadees versloeg de nummer drie van de wereld met 4-6, 7-6 (9-7), 6-4, 6-4. Dit was zijn twintigste carrièrezege op een top 10-speler.

De nummer 27 van de wereld was dolblij met zijn grote overwinning op Zverev, die na de finale van de Australian Open in 2025 geen goede resultaten heeft geboekt op de Grand Slams: "Een goed gevoel, echt een heel goed gevoel! Ik kom hier al sinds 2018 en werk constant aan mijn vooruitgang..."

Hij wil zich de rest van het toernooi nog meet bewijzen. "Ik ben nog jong, kom hier al een hele tijd, en sommigen van jullie zien me misschien vanavond voor het eerst. Het voelt echt goed, maar de klus is nog niet geklaard. Het toernooi is nog bezig, maar dit betekent veel voor me na jaren van hard werken," aldus Auger-Aliassime.

Problemen Alexander Zverev

Zverev zit in een mindere periode in zijn carrière. Na zijn vroege uitschakeling op Wimbledon sprak hij zich uit over zijn problemen. "Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld", zei Zverev anderhalve maand geleden. Daarom zocht hij professionele hulp.

De samenwerking met zijn psycholoog zal voor de lange termijn zijn. "Het is een proces. Het gaat niet in een paar weken over. Ik denk dat het jaren kan duren. Dus daar ga ik mee aan de slag", legde de Duitser uit in New York. Er is namelijk nog werk aan de winkel. "Ik moet mezelf opnieuw uitvinden en begrijpen welke mensen me geluk geven, waar ik plezier aan beleef en wat me motiveert. Dat is mijn prioriteit."

Achtste finale

In de volgende ronde neemt Auger het op tegen Andrey Rublev. Het is de negende keer in zijn carrière dat de Canadees de vierde ronde van een Grand Slam haalt.

