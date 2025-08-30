Novak Djokovic kwam met veel gezucht en gesteun bovendrijven als winnaar tijdens zijn US Open-wedstrijd tegen Cameron Norrie. De Servische toptennisser greep meerdere malen naar zijn rug en had zelfs een medische time-out nodig, maar won wel. Hoewel Norrie van tevoren had gezegd klaar te zijn voor 'alle trucs en spelletjes' van Djokovic, klaagde hij steen en been bij de umpire tussen de punten in.

Op het moment dat hij het veld domineerde en een breakpunt in de eerste set wist te bemachtigen, klaagde Djokovic over een rugblessure. Het was duidelijk te zien dat hij bij een sprint naar het net zijn onderrug moest vastgrijpen, maar de Brit, die voor de zevende keer van Novak Djokovic verloor, beweert dat niet te hebben gezien. "Ik weet niet zeker wat er gebeurde. Je zult hem moeten vragen of hij een probleem had met zijn rug, hamstring of voet. Ik weet niet zeker wat het was", sprak Norrie na afloop tegen de media.

'Ik werd te zelfverzekerd'

Hij benadrukte dat hij vond dat hij goed speelde, maar dat hij simpelweg beter was. "Het was een lastige wedstrijd. Hij serveerde ongelooflijk goed, misschien wel de beste service ooit tegen mij. Ik ben onder de indruk. Het was een zware partij, in de derde set nam hij een beetje mijn energie weg. Ik begon goed, werd toen te zelfverzekerd en werd daarna gebroken. Toch ben ik tevreden over hoe ik tactisch heb gespeeld."

Protest richting umpire

Norrie protesteerde meerdere keren tijdens de wedstrijd omdat Novak pauzes nam tussen de punten. Hij vond dat ze te lang duurden en dat de scheidsrechter niet adequaat reageerde. "Was het tactiek? Ik denk niet dat het een tactiek is, maar ik had graag gezien dat de scheidsrechter iets meer had ingegrepen. Drie of vier keer moest ik op mijn eigen service op hem wachten. Een deel daarvan was omdat hij aan het rekken was. Ik vroeg de scheidsrechter gewoon waarom ik op hem moest wachten. Niets ergs, ik stelde alleen vragen omdat de scheidsrechter hem er nooit op aansprak."

'Een ongelofelijk sfeer'

Al met al had Norrie ongelofelijk genoten van zijn partij op centre court, in het tennisstadion Arthur Ashe. "Het is alsof mensen constant kletsen en praten. Op elk ander veld zouden ze het spel daarvoor stilleggen, maar hier moet je voorbereid zijn op constant lawaai. Ik probeerde met mijn team te praten, maar ik kon ze totaal niet horen. Een ongelooflijke sfeer. Het is een enorm stadion, ik had wat mensen uitgenodigd en ik zag ze niet eens op de tribunes. Er is niets wat ik liever zou doen op een vrijdagavond dan hier tegen Novak spelen."

