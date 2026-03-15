Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het Masterstoernooi in Miami vanwege een blessure, zo melden verschillende buitenlandse media. De Serviër, die het toernooi al vijf keer won, komt de komende editie niet in actie omdat hij prioriteit geeft aan zijn herstel.

De Servische toptennisser sloot eerder deze week zijn avontuur in Indian Wells af met een nederlaag in de achtste finales. Na de wedstrijd tegen Jack Draper sprak hij over maag- en ademhalingsproblemen, maar tijdens het toernooi was al duidelijk dat hij ook last had van zijn arm. Hij klaagde constant bij zijn team over zijn service. Juist deze blessure aan zijn rechterschouder wordt nu genoemd als de reden voor zijn afmelding voor het toernooi in Miami, dat van 18 tot 29 maart plaatsvindt.

Djokovic nam dit besluit een dag voor de loting van het hoofdtoernooi. Op de officiële website van de Servische tennisser is nog niet bekendgemaakt wat zijn volgende toernooi zal zijn.

Puntverlies

Djokovic zal door zijn afmelding maar liefst 650 punten verliezen op dit toernooi. Dat is een aanzienlijk verlies, zeker in de strijd om een goede positie op de ATP-ranglijst voor Roland Garros.

Djokovic heeft sinds 2019 slechts één keer aan dit toernooi meegedaan, wat laat zien hoe zijn speelschema de afgelopen seizoenen is veranderd. Vorig jaar bereikte hij nog de finale, maar daarin verloor hij van Jakub Mensik, een opkomend talent dat de ervaren kampioen wist te verrassen. Historisch gezien heeft Novak veel succes gehad in Miami, waar hij zes keer de titel won. De laatste keer was in 2016.

Indian Wells

Djokovic nam het afgelopen donderdag op tegen Jack Draper. De twee tennistoppers waren aan elkaar gewaagd en de wedstrijd was dan ook van begin tot eind zenuwslopend. Na een bloedstollend duel trok de Brit uiteindlelijk aan het langste eind: 4-6, 6-4, 7-6 (5).