Novak Djokovic beschuldigt concurrent van spionage op Roland Garros: 'Dat was slechts een excuus'

Novak Djokovic en Alexander Zverev spelen woensdag in de kwartfinale van Roland Garros tegen elkaar en daar kijkt de hele tenniswereld naar uit. De Serviër is in ieder geval alvast begonnen met de psychologische oorlogsvoering, want hij deed een opvallende beschuldiging aan het adres van de Duitser.

Zverev profiteerde maandag van de buikspierblessure bij Tallon Griekspoor en drong door de opgave van de Nederlander razendsnel door tot de kwartfinales. De Duitser had daardoor wat extra vrije tijd in de middag en besloot om een bezoekje te brengen aan het centre court.

Daar toonde PSG-voetballer Ousmane Dembélé de gewonnen Champions League aan het tennispubliek in Parijs en de waardevolle trofee was even later in een van de speciale skyboxen van het Court Philippe Chatrier te vinden. Zverev greep zijn kans en ging maar al te graag op de foto met de beker. De Duitser deelde daar beelden van op zijn Instagram.

Djokovic beschuldigt Zverev van spionage

Op dat moment was Djokovic op de baan aan het tennissen tegen Cameron Norrie en doordat hij die partij in drie sets won, speelt hij in de volgende ronde tegen Zverev. Hij zag de foto van de Duitser ook voorbijkomen en kon het niet laten om te reageren. "Vertel de waarheid. Je was er alleen maar om mijn spel te bespioneren. De trofee zien was slechts een excuus", schreef hij met een kwinkslag.

Het is de vraag of Djokovic nog geheimen heeft voor Zverev, want de twee speelden al dertien keer eerder tegen elkaar. De Serviër leidt in onderlinge ontmoetingen met 8-5. De laatste keer dat ze elkaar troffen was eerder dit jaar in de halve finale van de Australian Open. Djokovic moest toen na één set geblesseerd opgeven.

Spannende clash

De Serviër boekte maandag zijn honderdste zege op Roland Garros en aast in Parijs op zijn 25ste grandslamtitel. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden in het tennis, want op dit moment deelt hij het record met Margaret Court die bij de vrouwen 24 Grand Slams won.

Zverev won in zijn loopbaan al flink wat grote titels, maar hij slaagde er nog niet in om een grandslamtoernooi te winnen. Hij stond wel al drie keer in de finale. Een van die drie finales speelde hij in Parijs. De Duitser verloor vorig jaar in de eindstrijd van Carlos Alcaraz.

