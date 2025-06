Toptennisser Novak Djokovic ineens tussen brandende auto's en traangasgranaten: 'Het was echt riskant'

Het was afgelopen zaterdag chaos in Parijs. Dit kwam doordat de fans van Paris Saint-Germain en flink feestje vierden in de stad na de gewonnen Champions League-finale tegen Internazionale. Dat het chaos was, heeft ook Novak Djokovic ondervonden, die in de stad aanwezig is vanwege Roland Garros. De toptennisser moest namelijk vrezen voor zijn veiligheid.

Djokovic heeft onthuld dat hij zaterdagavond het advies kreeg om van hotel te wisselen om de 'gevaarlijke' chaos na de Champions League-overwinning van Paris Saint-Germain te vermijden. De Serviër kwam vast te zitten in het verkeer rond Roland Garros, waar 48.000 fans de wedstrijd op grote schermen bekeken bij het nabijgelegen Parc des Princes.

Gespannen sfeer

"Ik wil de beveiligingschef bedanken. Hij en zijn team waren geweldig. Op een gegeven moment was de sfeer was nogal gespannen, moet ik zeggen, toen we probeerden terug te keren naar het hotel", zo verklaarde hij (via Express).

Door deze gespannen sfeer werd er een suggestie gedaan. "Op een gegeven moment werd zelfs voorgesteld om helemaal niet terug te gaan naar het hotel, maar ergens hier in de buurt een slaapplek te zoeken voor de nacht. Het was toen al na middernacht, en er waren traangasgranaten, brandende auto's en andere gevaarlijke situaties op straat. Het was echt riskant."

Dit voorstel begreep Djokovic maar al te goed. "Eigenlijk speelde alles zich af rond ons hotel, dat dicht bij de Arc de Triomphe ligt. Uiteindelijk hebben we overlegd, even gewacht, en toen besloten we toch te gaan. Uiteindelijk is alles goed gegaan, we zijn veilig bij het hotel aangekomen, maar het was behoorlijk rumoerig met van alles wat er buiten gebeurde."

Bijzonder

Ondanks de flinke chaos vond Djokovic het toch bijzonder om de stad zo te zien. "Natuurlijk is het op een bepaalde manier interessant om vanuit je raam te zien wat er allemaal gaande is. Op een gegeven moment liep het wel uit de hand, maar het is begrijpelijk dat mensen zo enthousiast zijn."

Fan van PSG

Hij vervolgde: "Voor het eerst winnen ze de Champions League in deze stad. Het is een van de belangrijkste steden ter wereld. Dus ja, iedereen viert feest. En dat gaat nog wel een paar dagen door, daar ben ik zeker van.” Zelf was Djokovic ook aanwezig bij de festiviteiten in het Parc des Princes. Hij is een groot fan van de voetbalclub.

Historische mijlpaal

Op maandag bereikte Djokovic een historische mijlpaal. Hij won in de vierde ronde op Roland Garros in drie sets van de Brit Cameron Norrie en boekte daarmee zijn honderdste zege op het grandslamtoernooi in Parijs.

Djokovic moet het in de kwartfinales opnemen tegen Alexander Zverev. De Duitser stond maandag met 6-4, 3-0 voor tegen Tallon Griekspoor toen de Nederlander plots moest opgeven vanwege een buikspierblessure. Griekspoor, die de eerste Nederlandse man sinds 2003 was die de vierde ronde in Parijs bereikte, liet na afloop weten dat hij de blessure had opgelopen tijdens de warming-up.

Alles over Roland Garros

