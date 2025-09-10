Novak Djokovic ligt al een tijdje onder vuur in zijn thuisland Servië. De tennistopper was daar altijd erg geliefd en groeide uit tot een nationaal icoon. Toch haalde hij veel woede op de hals na politieke uitingen. Daarom heeft de 38-jarige stappen ondernomen.

Djokovic overweegt namelijk al een tijdje om te emigreren. De nummer vier van de wereldranglijst heeft al een vakantiehuis in Marbella en Monaco, waar hij graag verblijft. Maar nu wil hij zich met zijn gezin definitief ergens anders vestigen.

Dat heeft te maken met veel ophef rondom zijn politieke mening in Servië. De tennisser maakt regelmatig gebruik van zijn platform om aandacht te vragen voor maatschappelijke kwesties. Dat deed hij bijvoorbeeld vorig jaar november toen er vijftien mensen om het leven kwamen bij een ongeluk op een treinstation in de Servische stad Novi Sad.

Protest

Na dat ongeluk werd er gesproken over corruptie binnen de regering van president Aleksandar Vucic (55). Er wordt sindsdien veel gedemonstreerd. Djokovic heeft meerdere keren zijn steun uitgesproken richting de demonstranten. Zo droeg hij een overwinning tijdens de Australian Open op aan een student die tijdens een protest om het leven was gekomen.

Een tabloid in Servië noemde Djokovic vervolgens 'een schande'. Dat komt niet alleen door zijn steun aan de demonstranten, maar ook door zijn banden met de regering van Griekenland. De 38-jarige zou met zijn gezin naar Athene willen verhuizen. Djokovic heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis ook al verschillende keren ontmoet. Volgens het medium is dat onacceptabel, omdat Djokovic zich presenteert als symbool van Servië.

'Vals'

Het leverde een stroom aan kritiek op. 'Hij is een valse Serviër die zichzelf jarenlang heeft gepresenteerd als symbool voor ons land, om nu naar Griekenland te vluchten', klinkt het in de media.

Inmiddels heeft Djokovic voortgang geboekt in zijn emigratie. ZIjn twee kinderen, Stefan (11) en Tara (8) zijn namelijk al ingeschreven op een school in Griekenland, weet Tennis24. De Serviër zou ook permanente huisvesting hebben gevonden in het zuiden van de stad.

Nationale trots

Een jaar geleden was Djokovic nog de grote held van Servië, door een gouden plak te winnen voor het land op de Olympische Spelen. De 38-jarige tennisser had al voor veel successen gezorgd, door liefst 24 Grand Slam-titels te winnen. President Vucic overwoog destijds nog om een museum voor Djokovic te maken, als nieuwe trekpleister voor het land.

Vucic is zich bewust van de politieke overtuiging van Djokovic en doet zijn best om hem tevreden te houden. Hij weet ook dat de populaire tennisser veel invloed heeft. "Hij mag alles over me zeggen wat hij wil en politieke tegenstanders steunen. Maar het zou dom zijn als ik iets slechts over hem zou zeggen."