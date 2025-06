Novak Djokovic heeft zijn focus verlegd. Niet meer enkel tal van overwinningen, maar naar de juiste. Op 38-jarige leeftijd draait zijn carrière niet langer om rankingpunten of routine. Alles draait nu om de momenten die ertoe doen en Wimbledon is er daar zonder twijfel één van. Misschien wel de laatste echte kans op een historische 25e Grand Slam.

Twintig keer stond hij al op het heilige gras van de All England Club, zeven keer tilde hij er de trofee omhoog. Maar dit jaar voelt Wimbledon anders. Djokovic is realistischer dan ooit, en kiest zijn piekmomenten met chirurgische precisie. Zijn fysieke grenzen kent hij inmiddels als geen ander. De grootste toernooien, dat is waar het nog om draait.

Training van Novak Djokovic met toptennisster op Wimbledon loopt uit de hand: 'Dacht dat we vrienden waren' Wat een gewone oefensessie op Wimbledon moest zijn, veranderde al snel in een hilarische krachtmeting. Novak Djokovic kreeg het tijdens een training met Aryna Sabalenka aan de stok met háár coach en moest dat flink bekopen.

Djokovic richt alles op Wimbledon

"Wimbledon is waarschijnlijk mijn beste kans op die 25e Grand Slam-titel", zei hij tijdens een persmoment. "Ik krijg er gewoon een mentale boost en extra motivatie om mijn beste tennis te laten zien. Of dit mijn laatste kunstje wordt, weet ik niet. Dat wist ik ook niet bij Roland Garros of bij welke Grand Slam dan ook", blikt hij vooruit op het naderende einde van zijn carrière.

De cijfers geven hem gelijk. Op de US Open viel hij vorig jaar vroeg uit, in Australië moest hij opgeven, maar op Wimbledon bleef hij overeind. Ondanks wisselvallige prestaties in kleinere toernooien, haalt hij op de grootste podia nog altijd minimaal de kwart- of halve finale. "Mijn niveau fluctueert meer dan vroeger", gaf hij toe. "Maar bij de Grand Slams ben ik er meestal gewoon." Dit jaar opent hij het toernooi tegen de Fransman Alexandre Muller, de huidige nummer 102 van de wereld.

Novak Djokovic onderbreekt op Wimbledon persconferentie van toptennisster: 'Ga nou eindelijk eens weg' Aryna Sabalenka gaf zaterdag een persconferentie op de All England Club, waar maandag Wimbledon 2025 begint. De nummer 1 van de WTA-ranking kreeg onverwacht bezoek tijdens het perspraatje: tennislegende Novak Djokovic onderbrak de sessie.

Djokovic verstoort persmoment

Toch was er ook ruimte voor een luchtig moment. Op zaterdag onderbrak Djokovic op speelse wijze de persconferentie van Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de WTA. Tijdens haar mediaoptreden kwam hij spontaan het podium op. "Kom op, ga nou eindelijk eens een keer weg. Ik heb op je gewacht", grapte hij.

Sabalenka liet zich niet zomaar wegsturen en draaide de rollen om door Djokovic uit te dagen: wat vond hij eigenlijk van haar niveau? De Serviër grapte dat ze 'een beetje doods' was en 'meer kracht moest tonen', waarop Sabalenka hem plagend haar favoriete speler noemde, tot dat moment. Uiteindelijk sloten ze het luchtige moment af met een teken van respect. Toen Djokovic vroeg hoe zij hem zou aankondigen als ze de persconferentie mocht leiden, was haar antwoord kort maar krachtig: "Als de beste speler ter wereld."