Aryna Sabalenka gaf zaterdag een persconferentie op de All England Club, waar maandag Wimbledon 2025 begint. De nummer 1 van de WTA-ranking kreeg onverwacht bezoek tijdens het perspraatje: tennislegende Novak Djokovic onderbrak de sessie.

24-voudig grandslamwinnaar Djokovic was eigenlijk nog niet aan de beurt om met de internationale media te praten. Maar hij zag een kans om alvast warm te draaien en kwam het podium op.

Daar zei hij tegen Sabalenka, met wie hij nog samen had getraind op Aorangi Park, dat "ze niet genoeg intensiteit had op de baan". Dat was uiteraard een grapje, want Sabalenka is juist een zeer expressieve speelster.

Djokovic kwam de persconferentie 'crashen' toen Sabalenka bijna klaar was. "Kom op, ga nou eindelijk eens een keer weg", grapte de Servische tenniskampioen. "Ik heb op je gewacht."

Maar Sabalenka ging niet weg. Ze zei: "Kom jij maar hier. We kunnen wat kleppen met elkaar. Ze vroegen al aan me waar wij over hebben gepraat na onze training. We hebben een uurje getraind. Laat me beginnen met een vraag. Wat vind je van trainen met mij? Wat is mijn niveau? Kan ik het een beetje?" Daarna kwam de opmerking van Djokovic over haar intensiteit.

De beste speler van de wereld

Sabalenka speelde het toneelstukje mee: "Oh echt? Is dat nou echt wat je nu tegen me gaat zeggen?" Djokovic haakte in: "Ja, je bent een beetje doods. Je moet wat meer aanwezigheid tonen. Je moet wat meer kracht tonen." En Sabalenka zei toen: "Tot voort kort was deze gast mijn favoriete speler. Maar ja, nu natuurlijk niet meer", zei ze lachend.

Het duo eindigde met wat aardige opmerkingen. Djokovic vroeg: "Als jij de persconferentie zou leiden, hoe zou je me dan introduceren?" Waarop Sabalenka zei: "Als de beste speler ter wereld." Djokovic zei: 'Bedankt. Dat is een leuke manier om te beginnen aan een persconferentie."

'Ze is enorm knap'

Ook over haar tegenstander in de eerste ronde, Carson Branstine, was Sabalenka lovend. "Ik weet dat ze enorm knap is. Ik keek laatst op social media en daar zag ik een interview met haar. Ze had zich net gekwalificeerd voor Wimbledon. Ik dacht: oh mijn God, ze is zo prachtig."

