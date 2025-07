Wimbledon is met een bijzondere verklaring gekomen voor een opvallend moment tijdens de kwartfinale tussen Taylor Fritz en Karen Khachanov. Aan het begin van de vierde set zorgde het automatische lijnensysteem voor oponthoud. Het was niet de eerste keer dat de technologie een steekje liet vallen dit toernooi, maar de organisatie gaf na afloop opmerkelijk genoeg een ballenjongen de schuld.

Fritz en Khachanov hadden allebei de kans om voor de eerste keer de halve finales op Wimbledon te halen. De Amerikaan won de eerste twee sets, maar daarna kreeg toen last van een blaar en zag Khachanov de derde set pakken. Fritz wilde zich in de vierde set herpakken en mocht in de eerste game serveren. Bij het tweede punt zorgde het automatische systeem echter voor een merkwaardig incident.

Dreun voor Jannik Sinner op Wimbledon: tennislegende Novak Djokovic zit nummer 1 van de wereld opnieuw in de weg Wimbledon heeft opnieuw een duidelijk signaal gegeven aan Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het woensdag allemaal net even anders en dat is niet voor het eerst. Novak Djokovic is daarbij zijn plaaggeest.

De Amerikaan sloeg een forehand ruim binnen de lijnen, maar plotseling galmde er 'out' door het stadion heen. Umpire Louise Azemar-Engzell legde het spel direct stil, want het was voor iedereen wel duidelijk dat het systeem een fout had gemaakt. Ze pakte direct de telefoon erbij om te checken wat er aan de hand was.

Ballenjongen krijgt de schuld

Fritz en Khachanov moesten even wachten, maar al snel kwam de umpire met goed nieuws. "Dames en heren, we gaan het laatste punt opnieuw spelen vanwege een storing. Het systeem doet het nu weer", riep ze door de microfoon.

Nederlandse Wimbledon-finalist kan samen met legendarische partner tennishistorie schrijven In het enkelspel lagen alle Nederlanders er al heel snel uit op Wimbledon, maar in het dubbelspel hebben onze landgenoten een stuk meer succes. Sem Verbeek plaatste zich dinsdag met zijn legendarische partner voor de finale van het gemengd dubbelspel en hij kan in de eindstrijd Nederlandse tennishistorie schrijven.

De organisatie van Wimbledon liet in een verklaring weten hoe de fout tot stand kwam en legde de schuld bij een ballenjongen: "De servicebeweging van de speler begon terwijl de ballenjongen nog bezig was om langs het net te lopen. Het systeem had daardoor niet door dat het punt al begonnen was." Overigens was het inderdaad zo dat de ballenjongen nog niet op zijn plek zat toen Fritz ging serveren.

i Het moment waarop de ballenjongen nog aan het lopen is. © Screenshot HBO Max / Eurosport

Eerste halve finale op Wimbledon

Fritz was even van slag na het incident, want hij werd gelijk gebroken en leek zijn ruime voorsprong dus weg te gaan geven. Hij brak later in de set echter terug en dwong een tiebreak af. Daarin bleek Fritz te sterk voor de Rus en de nummer 5 van de wereld staat daardoor voor het eerst in de halve finales op Wimbledon. Hij speelt daarin vrijdag tegen titelverdediger Carlos Alcaraz.

Titelverdediger Carlos Alcaraz voorkomt 'nachtmerrie' op Wimbledon Toptennisser Carlos Alcaraz keek met angst en beven vooruit naar de kwartfinale op Wimbledon, maar heeft gewoon de halve finale bereikt. De Spanjaard (22) versloeg in Londen de publiekslieveling Cameron Norrie met duidelijke cijfers.

Eerdere rel

Wimbledon maakt dit jaar voor het eerst geen gebruik meer van lijnrechters, maar van het systeem. Eerder dit toernooi ging het al een keer gruwelijk fout bij een partij tussen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova en de Britse Sonay Kartal. Een bal van Kartal viel ruim uit, maar het systeem bleef stil. Ook toen bleek er een storing te zijn.

Rel rond bestolen toptennisster op Wimbledon krijgt staartje: 'Daar hebben we alle vertrouwen in' De organisatie van Wimbledon heeft excuses gemaakt voor de fout met de automatische lijntechnologie tijdens de wedstrijd tussen Sonay Kartal en Anastasia Pavlyuchenkova. De Russische tennisster voelde zich bestolen toen het systeem faalde.

De umpire maakte vervolgens de opmerkelijke beslissing om het punt opnieuw te spelen. Pavlyuchenka voelde zich 'bestolen' aangezien haar tegenstandster de bal uit had geslagen. De Russische verloor tot overmaat van ramp ook nog de game, maar wist de partij uiteindelijk wel te winnen.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.