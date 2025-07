Novak Djokovic (38) is al ongezien lang actief in de top van de tenniswereld en dat is ook op Wimbledon niet anders. De Servier staat in de kwartfinale en maakt dus nog altijd kans om voor de 25ste keer een grandslamtoernooi te winnen. Zo ver is het nog niet, maar hij kan wel een bijzondere felicitatie in zijn zak steken.