Novak Djokovic wil zijn team versterken met een bijzondere vrouw. Dat onthulde hij in New York in aanloop naar de US Open. De Servische toptennisser staat erom bekend zijn team constant te vernieuwen. Het zou gaan om een legendarische tennisster uit Joegoslavië.

De 38-jarige Serviër is met 24 grandslamtitels een van de beste tennissers aller tijden, maar denkt nog niet aan stoppen. Hij is nog altijd op zoek naar nieuwe impulsen binnen zijn trainersstaf. Onlangs verraste hij de tenniswereld door Andy Murray in te huren als coach en in New York kwam hij met een nieuwe naam.

Monica Seles

"Ik heb wat plannetjes gesmeed, wat gesprekken gevoerd. We zullen zien", vertelt hij aan de media. Hoewel Djokovic haar naam niet noemde, was het glashelder om wie het ging: Monica Seles, een van de beste Joegoslavische tennissters ooit en een van de idolen van Djokovic.

De inmiddels 51-jarige ex-toptennisster won tussen 1990 en 1996 liefst negen grandslamtoernooien, waarvan vier keer de Australian Open. Ze is bovendien de voormalig nummer één van de wereld.

Trainer mist US Open

"Ik heb niemand op het oog voor de lange termijn, en eerlijk gezegd ben ik ook niet op zoek. Ik zit niet in een fase van mijn carrière waarin ik het gevoel heb dat ik iemand 24/7 en twaalf maanden per jaar nodig heb", verduidelijkt hij zijn keuze. "Maar ik zou het wel geweldig vinden om een aantal grote namen een of twee toernooien naast me te hebben, zoals met Andy Murray."

Tijdens de vorige twee Grand Slams, in Parijs en Londen, werd Djokovic bijgestaan door trainer Dušan Vemić, die slechts één keer zelf op een grandslamtoernooi stond. Hij is er op de US Open niet bij. Djokovic heeft in de eerste ronde een lastige kluif aan de talentvolle Amerikaan Learner Tien.

