Een bijzondere ontmoeting tussen twee Amerikaanse iconen tijdens de US Open in New York. Toptennisster Coco Gauff kreeg steun van niemand minder dan turnfenomeen Simone Biles. Het leidde tot een intiem onderonsje met veel wederzijds respect.

Als Gauff richting de zevenvoudig olympisch kampioene loopt is ze zichtbaar onder de indruk. Ze geeft haar landgenote meteen een liefdevolle knuffel. "Goed om je te zien", zegt ze tegen Biles. "Dankjewel dat je bent gekomen."

"Natuurlijk, gefeliciteerd", reageert Biles. Gauff had net in haar tweede ronde van het grandslamtoernooi gewonnen van Donna Vekic (7-6, 6-2). De turnster zat op de tribune en moest zich inhouden om niet voor de nummer drie van de wereld te juichen.

"Bij turnen is het zo anders en ik wilde gewoon schreeuwen: 'Kom op, Coco.' Maar toen zeiden ze tegen me: 'Misschien niet nu'.", lacht ze. Ondanks dat de 28-jarige even op de vingers getikt werd vond ze het geweldig om Gauff in actie te zien. "Ik volg alles wat je doet."

Inspiratie

Andersom is er ook veel bewondering. "Je bent zo'n grote inspiratiebron", aldus de 21-jarige Gauff. "Mijn moeder deed ook aan turnen, maar op een veel lager niveau dan jij. Zij kon zich focussen op haar sport en ik op die van mij." "Dat is zo lief", reageert Biles.

De tennisster bedankt haar nogmaals voor het komen, waarop Biles haar succes wenst in de rest van het toernooi. Gauff won het toernooi in haar thuisland al eens in 2023 en hoopt dat nu wederom te doen.

Tranen

Het duel met Vekic was er een met veel emotie voor de Amerikaanse. Ze barstte een paar keer in tranen uit toen het niet wilde lukken op de baan. De opluchting was dan ook groot toen ze uiteindelijk toch won. Na afloop sprak ze erover tegen het publiek.

"Jullie geven me zoveel plezier", vertelt ze met tranen in de ogen. "Sorry", stamelt ze vervolgens. "Sorry. Bedankt. Echt, jullie helpen me enorm. Ik doe dit voor mezelf, maar ook voor jullie." In de derde ronde treft publiekslieveling Gauff de Poolse Magdalena Frech.

