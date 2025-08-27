Toptennisster Coco Gauff won woensdag haar eerste rondepartij op de US Open van Ajla Tomljanovic. Dat was echter niet makkelijk voor de Amerikaanse die weer in 'oude patronen verviel'. Dat terwijl ze juist een ingrijpende verandering heeft ondergaan.

De Amerikaanse had de nodige moeite met Tomljanovic. De als derde geplaatste Amerikaanse rekende uiteindelijk na bijna drie uur in drie sets af met de Australische: 6-4 6-7 (2) 7-5. Na afloop sprak ze vooral over haar service.

Die is de afgelopen tijd namelijk drastisch veranderd. Gauff schakelde zelfs de hulp van een nieuwe trainer in: Gavin MacMillan. Die hielp ook nummer één van de wereld Aryna Sabalenka met haar service.

Maar voor Gauff is haar opslag nog steeds een heikel punt. Ze maakte in de partij met Tomljanovic maar liefst tien dubbele fouten en hielp zichzelf zo in de problemen "Dat viel vooral op in de derde set", zegt de 21-jarige na afloop van haar partij. "De game waarin ik serveerde bij 5-4, daar verviel in in oude patronen. De game daarna ging het beter."

Zelfvertrouwen

"Ik denk dat ik meer zelfvertrouwen moet krijgen", vervolgt ze. "Het is heel zwaar om die interne strijd tijdens een partij te voeren. Maar dit is ook pas het eerste toernooi sinds de verandering van mijn service. Het is zoals het is, maar ik had dit liever ergens anders getest."

Hopelijk krijgt ze haar nieuwe opslag snel wat meer onder de knie. Gauff neemt het donderdag in de tweede ronde vanhet grandslamtoernooi in New York op tegen de Kroatische Donna Vekic.

De nog altijd pas 21-jarige Gauff is al jarenlang een van de beste tennissters ter wereld. Op 15-jarige leeftijd imponeerde ze door op Wimbledon tennislegende Venus Williams te verslaan en door te stoten naar de vierde ronde. Inmiddels staan er twee grandslamtitels op haar naam: US Open 2023 en Roland Garros 2025.

