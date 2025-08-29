Een opvallend moment tijdens de US Open. Tijdens het grandslamtoernooi is Coco Gauff de hoop van de Amerikanen. De toptennisster (21) won het toernooi al eens in 2023 en hoopt dat nu wederom te doen. Tijdens haar duel in de tweede ronde gebeurde er echter iets waardoor ze in tranen uitbarste.

Richting het einde van de eerste set stond ze ineens te huilen op de baan. Gauff kon haar tranen niet bedwingen nadat ze een bijzonder moeizaam begin van haar partij tegen de Kroatische Donna Vekic kende. De jonge Amerikaanse was even bang dat haar droom in duigen viel.

Bizar scoreverloop

De eerste set was namelijk vrij bizar te noemen qua scoreverloop. Gauff leverde maar liefst vier keer haar servicebeurt in. Dat is niet geheel toevallig. Ze schakelde recent de hulp in van een nieuwe trainer om haar opslag te verbeteren, maar er is nog heel veel werk aan de winkel. In de eerste ronde maakte ze al 10 dubbele fouten, tegen Vekic waren het er ook nog acht.

Bij 4-4 in de eerste set kon ging het opnieuw fout. Een dubbele fout zorgde er voor dat ze voor de derde keer haar service uit handen gaf en haar tegenstander de kans gaf om de set te pakken. Gauff voelde de bui al hangen, barstte in tranen uit en begroef haar gezicht in haar handdoek.

Wonder boven wonder slaagde Gauff er ook vier keer in om de servicebeurt van Vekic afhandig te maken. Daardoor kon ze de tiebreak naar haar toe trekken en alsnog de eerste set winnen ((7-6). In set twee ging het gelukkig voor Gauff een stuk beter en wist ze telkens haar game te winnen terwijl ze serveerde. D

Ook tranen na de wedstrijd

Daardoor staat Gauff gewoon in de derde ronde. In de eerste wedstrijd rekende ze in een slopend duel, dat drie uur duurde, in drie moeizame sets af met Ajla Tomljanovic. Na haar partij tegen Vekic welden bij Gauff opnieuw de tranen op toen ze het publiek bedankte in het interview op de baan.

i Ook na afloop waren er tranen bij Coco Gauff © Getty Images

"Jullie geven me zoveel plezier", vertelt ze met tranen in de ogen. "Sorry", stamelt ze vervolgens. "Sorry. Bedankt. Echt, jullie helpen me enorm. Ik doe dit voor mezelf, maar ook voor jullie. Hoe zwaar het 'van binnen' ook wordt: je kan het." in de derde ronde treft publiekslieveling Gauff de Poolse Magdalena Frech.

