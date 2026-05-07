Jannik Sinner, de nummer één tennisser van de wereld, heeft zich uitgesproken over de huidige prijzengeldrel. Er wordt vanuit een aantal topspelers geklaagd over de inkomsten vanuit Grand Slams en zelfs gedreigd met een boycot. "Het is vooral een kwestie van respect."

Na de bekendmaking van het prijzengeld voor Roland Garros dit jaar, hebben meerdere toptennissers een brief ondertekend. Daarin vragen ze om een percentage van 22 procent van de opbrengst van een toernooi. Verder willen ze de oprichting van een fonds om pensioenen, gezondheidszorg en zwangerschapsverlof te financieren.

Respect

Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, sprak zelfs al over een mogelijke boycot van de grandslamtoernooien. Sinner spreekt zich nu ook uit over die optie. "Allereerst denk ik dat de Grand Slams de belangrijkste evenementen op onze kalender zijn", zegt hij, geciteerd door Eurosport. "Maar het is vooral een kwestie van respect. Ik geloof dat wij veel meer geven dan we terugkrijgen. En het gaat niet alleen om de topspelers, maar om alle spelers."

Hij vindt dat de tennisbonden niet goed genoeg naar de wensen van de spelers luisteren. "Het is niet normaal dat we na een jaar nog steeds geen overeenstemming hebben over wat we proberen te bereiken", zegt de 24-jarige Italiaan.

"Als we naar andere sporten kijken, dan krijgen belangrijke atleten, wanneer ze zulke brieven sturen, binnen maximaal 48 uur niet alleen een antwoord, maar ook de mogelijkheid tot discussie. Natuurlijk hebben we het ook over geld. Maar het belangrijkste is respect, en wij voelen niet dat we dat krijgen", voegde Sinner eraan toe.

Boycot

"Ik begrijp waarom spelers over een boycot praten, want je moet ergens beginnen. De situatie duurt al te lang", vervolgt hij. "We zullen zien wat de toekomst brengt. Het is moeilijk te zeggen. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Tegelijkertijd denk ik dat we ergens moeten beginnen. Ik begrijp degenen die zeggen dat ze niet zullen spelen."

De spelers zitten volgens Sinner op één lijn. "Ik denk dat dit het juiste is: zonder ons, zonder spelers, zijn er geen toernooien. En wij respecteren de toernooien, ze maken ons betere atleten, we zijn neutraal in deze situatie... we zullen zien wat er gebeurt", concludeerde de viervoudig Grand Slam-winnaar, aanwezig op het toernooi van Rome.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover