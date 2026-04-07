In navolging van zijn eeuwige rivaal Jannik Sinner heeft ook Carlos Alcaraz zijn rentree op gravel opgeluisterd met een dominante overwinning. Tegen de Argentijnse Sebastian Baez was de Spaanse nummer één van de wereld heer en meester: 6-1, 6-3. Wel beseft Alcaraz dat hij wellicht binnenkort niet meer boven aan de top zal staan.

Voorafgaand aan het toernooi was Carlos Alcaraz nog als een kind zo blij. "Ik mis gravel al zodra Roland Garros is afgelopen. De beste periode van het jaar breekt nu aan voor mij", liet de Spaanse nummer één van de wereld daar eerder over optekenen. En dat plezier spatte er ook vanaf in zijn partij tegen Baez. Op het toernooi in Monte Carlo is hij bovendien de titelverdediger.

Sterke wedstrijd

In de eerste set had de tennisser uit Murcia werkelijk niks te vrezen van zijn Argentijnse opponent, de nummer 65 van de wereld. Alcaraz liep al gauw uit naar 4-0, waarna Baez eindelijk een game pakte. Vervolgens sloeg de Spanjaard zichzelf stoïcijns naar de 6-1 setwinst.

In de tweede set leek Alcaraz wellicht al bijna zeker te zijn van de zege, want zijn spel werd aanmerkelijk minder. Waar hij eerst uitliep tot 4-1 voor, zag hij Baez vervolgens weer terugkomen tot 4-3. Dat leek een soort wake up-call voor Alcaraz, want vervolgens zette hij even aan en won hij alsnog met 6-3. In de volgende ronde treft hij de Argentijn Tomás Etcheverry.

Terugkeer op gravel

Na afloop was de Spanjaard erg tevreden over zijn eigen spel én de terugkeer op 'zijn' gravel. "Het is bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst op gravel heb gespeeld. Eerlijk gezegd heb ik het gemist", begint Alcaraz, die op Roland Garros voor het laatst op de ondergrond speelde. "Ik was onder de indruk van mijn niveau en had verwacht dat ik slechter zou spelen. Maar ik ben blij met alles wat ik vandaag heb gedaan."

"Misschien zijn er een paar dingen die ik in de tweede set niet goed heb gedaan, maar ik vond het wel aardig", vervolgt Alcaraz. "Al met al ben ik blij om weer op gravel te spelen en om weer wedstrijden te spelen."

Nummer één positie op de tocht

Wel beseft de Spaanse leider van de wereldranglijst dat hij zijn koppositie waarschijnlijk niet lang meer zal behouden. Vooral aangezien zijn eeuwige rivaal Jannik Sinner vrijwel niks verdedigt de komende tijd, maar wel blijft winnen. "Ik ga mijn nummer één-positie verliezen, maar ik weet niet of dat in dit toernooi of in het volgende gebeurt. Ik verdedig veel punten, en Jannik niet. We zullen zien wat er gebeurt, maar nummer één is natuurlijk niet mijn prioriteit. Ik probeer me gewoon zo goed mogelijk te voelen", besluit hij.