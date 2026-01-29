De Australian Open staat bekend als de 'happy slam', maar achter de schermen is de sfeer de afgelopen dagen een stuk minder ontspannen. Na de ophef rond een gefilmde woede-uitbarsting van toptennisster Coco Gauff klinkt er steeds meer kritiek op de toernooiorganisatie. Die erkent op haar beurt dat er grenzen worden opgezocht en mogelijk overschreden.

De rel ontstond nadat Gauff na haar uitschakeling in de kwartfinales tegen Elena Svitolina dacht zich even buiten het zicht van camera’s te kunnen terugtrekken. In een ruimte onder het stadion uitte zij haar frustratie door haar racket kapot te slaan, in de veronderstelling dat dit ongezien gebeurde.

Dat bleek een misvatting: ook in de catacomben werd zij gefilmd. De beelden gingen rond en wakkerden de discussie aan over hoeveel privacy spelers op de Australian Open nog hebben. Gauff liet vervolgens weten verrast te zijn door het verschijnen van de beelden en uitte haar onvrede over het gebrek aan privacy buiten de baan.

Dieren in een diertuin

Gauff stond met haar kritiek niet alleen. Meerdere collega’s herkenden het gevoel dat spelers zich op het toernooi nauwelijks ergens onbespied wanen. Onder anderen Amanda Anisimova, Jessica Pegula en Iga Swiatek spraken zich uit over de ontelbare camera’s op Melbourne Park. Swiatek verwoordde het scherp door te stellen dat speelsters zich soms bekeken voelen 'alsof ze dieren in een dierentuin zijn'.

De kritiek kreeg ook steun vanuit de tennisbond. De WTA schaarde zich achter de speelsters en noemde de oproep om meer privacy 'menselijk en eerlijk'. Volgens de organisatie hebben speelsters ruimte nodig om te herstellen en emoties te verwerken, zonder het gevoel constant bekeken te worden. Dat hoort, zo stelde de bond, bij de verantwoordelijkheid van een toernooi op dit niveau.

'Dunne lijn'

Toernooidirecteur Craig Tiley reageerde ondertussen bij Tennis Channel begripvol op de ontstane discussie. Hij benadrukte dat de organisatie de signalen serieus neemt en bereid is om aanpassingen te doen. "We willen echt luisteren naar de spelers en begrijpen wat hun behoeften en wensen zijn. Welke veranderingen we ook moeten doorvoeren, die zullen we maken", aldus Tiley.

Tegelijk gaf hij aan dat het balanceren blijft tussen de promotie van de sport en de bescherming van de atleten. De Australian Open wil fans dichter bij de spelers brengen en hen beter leren kennen, maar niet ten koste van het comfort van de hoofdrolspelers. "Het is een dunne lijn tussen spelerspromotie en eventpromotie", erkende de toernooidirecteur.

Volgens Tiley zijn er al duidelijke grenzen getrokken. Ruimtes als kleedkamers, trainingsruimtes en herstelruimtes zijn volledig cameravrij. In de algemene gangen richting de baan blijven camera’s wel toegestaan, omdat de organisatie fans zo dichter bij de spelers en het toernooi wil brengen. Toch is het laatste woord hier nog niet over gezegd.

