De Australische toptennisster Daria Kasatkina moet per direct een punt achter haar seizoen zetten. De 28-jarige tennisster deelde een openhartig verhaal over haar zware seizoen en hoe ze probeerde een andere indruk te wekken dan de realiteit.

In 2024 kende Daria Kasatkina een topjaar met twee titels en vier finales. Dit jaar wist de nummer 19 van de wereld die prestaties niet te evenaren, met een magere balans van 19 overwinningen en 22 nederlagen. Kasatkina's beste resultaten in 2025 waren een kwartfinale in Adelaide en de vierde ronde op zowel de Australian Open als Roland Garros. Kasatkina slaat de Wuhan Open, het laatste WTA 1000-toernooi van het jaar, over. Vanmorgen plaatste ze op Instagram een bericht waarin ze aankondigde dat ze in 2025 niet meer zal spelen. De Australische legde uit dat ze een loodzwaar jaar achter de rug heeft, waarin ze zich tegen een muur voelde lopen. Ze gaf toe dat ze haar ware gevoelens vaak verborgen hield.

'Het ging al heel lang niet goed met me'

"'Het gaat goed met me', woorden die we allemaal vast wel eens hebben gehoord van veel vrouwen in verschillende levensfasen, terwijl we weten dat het niet goed gaat. Verre van zelfs, maar ze gaan door, en breken zichzelf elke keer een beetje meer af. Dat ben ik. 2025 was het jaar van 'het gaat goed met me'. Het gaat al heel lang niet goed met me en als ik eerlijk ben, laten mijn resultaten en prestaties dat zien. Fans zijn niet dom, zij zien het ook. Ik hield mijn gevoelens verborgen omdat ik niet wilde klagen, zwak wilde lijken, of ondankbaar wilde zijn."

i Het statement van Daria Kasatkina op haar Instagram

'Ik zit op een kritiek punt'

De waarheid bleek volgens Kasatkina helemaal anders, want ze heeft nu het gevoel dat ze tegen een muur loopt en niet meer verder kan. "Ik heb een pauze nodig. Een pauze van het eenzijdige circuitleven, van de bagage, de resultaten, de druk, dezelfde gezichten (sorry, meiden) en van alles wat bij dit leven hoort. Het schema is te veel, mentaal en emotioneel zit ik op een kritiek punt en helaas ben ik niet de enige. Voeg daaraan toe de emotionele en mentale stress van het wisselen van paspoort, het feit dat ik mijn ouders niet heb kunnen zien en de voortdurende strijd om volledig in aanmerking te komen om Australië te vertegenwoordigen in competities."

Van Russische naar Australische

Eerder dit jaar kondigde Daria Kasatkina, van oorsprong Russisch, aan dat ze het Australische staatsburgerschap had verkregen en haar nieuwe land zou vertegenwoordigen in internationale competities. Door de jaren heen kwam de sportvrouw in het vizier van de autoriteiten in haar thuisland nadat ze onthulde lesbisch te zijn en zich fel uitsprak tegen de oorlog die Rusland in Oekraïne ontketende.

'Als dat me zwak maakt'

"Het is veel en het zijn te veel dingen om te dragen als vrouw, terwijl ik concurreer met de beste atleten ter wereld. Als dat me zwak maakt, dan zij zo, ik ben zwak. Toch weet ik dat ik sterk ben en dat ik sterker zal terugkeren. Het is tijd om naar mezelf te luisteren voor een verandering van geest, hart en lichaam. 2025 is voorbij voor mij en was het verre van goed... Dus ik sluit me aan bij de club die 2025 verlaat. Toch zal het goed komen en ik kan niet wachten om jullie allemaal in 2026 te zien."