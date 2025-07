Op Wimbledon is het tennisgeweld inmiddels in volle gang. Alle Nederlanders hebben in het enkelspel ondertussen het toernooi moeten verlaten, maar er zijn nog genoeg toppers van de partij. Zo komen topfavorieten Aryna Sabalenka en Carlos Alcaraz zondag in actie in de vierde ronde. Bekijk hier het volledige programma en alle uitslagen op Wimbledon.