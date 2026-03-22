De Amerikaanse toptennisster Danielle Collins heeft een nogal opmerkelijk verhaal gedeeld. De 32-jarige vertelde hoe haar poepende hond voor een bijzondere situatie zorgde.

Collins is een van de bekendste Amerikaanse tennissters. Ze strijd het afgelopen decennium in de WTA Tour en haar carrière op de tennisbaan heeft haar veel fans opgeleverd, mede door haar openhartige houding binnen en buiten de tenniswereld.

Hond in de kleedkamer

En onlangs liet Collins maar weer eens blijken erg openhartig te zijn. Toen de Amerikaanse te gast was bij Tennis Channel vertelde ze een verhaal over hoe haar hond Quincy in de kleedkamer had gepoept tijdens een toernooi.

"Ik was in de kleedkamer. Normaal mag je je hond daar niet mee naartoe nemen, maar ik had Quincy toch meegnomen omdat er eigenlijk niemand meer was", zo stak Collins af. "En Quincy rende eigenlijk een beetje in het rond, helemaal hyper en superenthousiast."

Drolletje gelegd

Maar op dat punt ging het mis, zo vertelt Collins: "Toen besloot hij naast het kluisje te poepen van iemand op wie ik niet zo dol ben". Dat lijkt toch een logische reden waarom er geen honden mee naar binnen mogen in de kleedkamer.

Maar wie de persoon in kwestie is waar Collins niet zo dol op is, wil de Amerikaanse niet zeggen. "Ik ga de naam van de speler niet noemen. Ik wil niemand onder de bus gooien. Ik ben namelijk aan het werken om het beste uit mezelf te halen."

Ondanks dat ze deze persoon niet mag, bleef ze wel netjes en ruimde ze het drolletje op. "Uiteraard heb ik het schoongemaakt. Ik heb het opgeruimd en het is nooit verteld tot aan nu."

Dierenvriend

Collins houdt heel erg van honden. Naast haar labradoodle Quincy heeft ze ook een Duitse herder genaamd Crash. Ze heeft ook nog drie andere huisdieren.