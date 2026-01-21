Op de Australian Open bleek woensdag maar weer eens dat je als sporter nooit te vroeg moet juichen. Tennisster Karolina Muchova had die les waarschijnlijk graag wat eerder geleerd, want zij werd om die reden bestraft tijdens haar duel in de tweede ronde.

Muchova staat al jaren bekend als een van de meest getalenteerde speelsters in het vrouwentennis, maar door aanhoudend blessureleed lukt het haar maar niet om zich definitief in de top te vestigen. De Tsjechische is in Melbourne als negentiende geplaatst en hoopt onder leiding van de Nederlandse coach Sven Groeneveld een mooi resultaat neer te zetten.

De Tsjechische moest woensdag echter vol aan de bak om niet al in de tweede ronde te verliezen. Ze speelde tegen de Amerikaanse Alycia Parks en Muchova had haar handen vol aan haar. Parks pakte zelfs de eerste set. Muchova, in 2023 verliezend finaliste op Roland Garros, stelde daarna orde op zaken door de tweede set te winnen en stevende af op de zege toen ze ook een break voorsprong in de derde set pakte.

Umpire grijpt in na gejuich

Die gaf ze door een onhandige actie echter bijna uit handen. Muchova serveerde bij een 2-1 voorsprong en had het moeilijk in die game. Op deuce dacht ze met een backhand langs de lijn op gamepoint te komen, maar dat verpestte ze zelf. Muchova wachtte namelijk niet af wat er aan de andere kant gebeurde en gooide er al een juichkreet uit, maar tot haar verbazing kreeg Parks de bal toch terug.

Het punt ging echter niet verder, want de umpire greep direct in. Hij gaf het punt aan Parks doordat de Tsjechische haar tegenstandster gehinderd zou hebben met het gejuich. "Muchova maakte een geluid na het slaan van de bal en volgens de regels verliest ze daarom het punt", verklaarde hij zijn besluit aan het publiek.

Muchova door naar derde ronde

Parks kwam daardoor op breakpoint, maar wist die niet te verzilveren en Muchova liep uit naar 3-1. De Tsjechische hield daarna haar break voorsprong vast en won de partij uiteindelijk toch: 4-6, 6-4, 6-4. Muchova staat daardoor voor het eerst sinds 2021 in de derde ronde en treft daarin Magda Linette, de Poolse nummer 50 van de wereld.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.