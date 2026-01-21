Voor Michael Zheng werd de Australian Open een toernooi om nooit meer te vergeten. De Amerikaanse tennisser sloeg zich door de kwalificaties en maakte daardoor zijn debuut in het hoofdtoernooi. Alsof dat nog niet genoeg was, won hij ook nog eens verrassend zijn partij in de eerste ronde. Het levert Zheng een enorm bedrag aan prijzengeld op, maar hij ziet daar waarschijnlijk niets van terug.

De 21-jarige Zheng deed in het verleden drie keer mee aan de kwalificaties van de US Open, maar tot een debuut op een grandslamtoernooi was het desondanks nooit gekomen. Hij reisde dit jaar voor het eerst af naar Melbourne voor de Australian Open en de nummer 174 van de wereld sloeg zich daar pardoes naar het hoofdtoernooi door drie zeges in de kwalificaties.

Zheng beleeft week van zijn leven

De Amerikaanse tennisser werd in de eerste ronde gekoppeld aan landgenoot Sebastian Korda en dat leek op voorhand een brug te ver. Korda bereikte in 2023 namelijk al eens de kwartfinales in Melbourne en was in 2024 de nummer 15 van de wereld. Zheng zorgde echter voor een sensatie door in vijf sets aan het langste eind te trekken.

Zheng nam het woensdag in de tweede ronde op tegen de als 32e geplaatste Fransman Corentin Moutet en daar kwam zijn avontuur op vervelende wijze ten einde. De Amerikaan had last van zijn linkerbovenbeen en moest uiteindelijk bij een 2-1 achterstand in sets opgeven. Hij mist daardoor een clash met Carlos Alcaraz in de derde ronde, maar kan desondanks terugkijken op de mooiste tennisweek van zijn leven.

Probleem met prijzengeld

Daar hoort normaal gesproken ook een financiële beloning bij, maar dat lijkt bij Zheng niet het geval. Hij studeert namelijk in de Verenigde Staten en speelt daar ook universiteitstennis. De regels van de Amerikaanse universiteitsbond bepalen dat sporters jaarlijks niet meer dan 10.000 dollar aan prijzengeld mogen verdienen.

Zheng heeft na het behalen van de tweede ronde eigenlijk recht op 225.000 Australische dollar (ongeveer 130.000 euro) aan prijzengeld, maar dat bedrag mag hij dus eigenlijk niet accepteren. De tennisser vertelde aan verslaggevers echter dat er een kans bestaat dat hij het geld toch kan krijgen doordat hij normaal gesproken dit jaar al klaar is met zijn studie, maar zeker wist hij dat ook niet: "Ik ga met mijn coach praten om uit te vogelen hoe het met het prijzengeld zit."

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.