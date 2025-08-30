De Poolse toptennisser Kamil Majchrzak is herenigd met de jongen aan wie hij zijn pet had gegeven nadat hij de tweede ronde van de US Open had gewonnen. De tennisser wilde zijn pet aan een jonge fan geven, maar een volwassen man griste deze snel uit zijn handen. Dankzij een virale oproep op sociale media zijn de twee alsnog herenigd.

De 29-jarige toptennisser, die donderdag de grootste overwinning uit zijn carrière behaalde door de als negende geplaatste Karen Khachanov te verslaan in een spannende wedstrijd van vijf sets, werd gefilmd terwijl hij zijn pet aan een jonge fan in het publiek wilde geven. Daar stak een volwassen man echter een stokje voor.

Man blijkt CEO

De tennisser was bezig een tennisbal van een fan te signeren en zette ondertussen zijn pet af. Hij stak deze uit naar een jonge fan in het publiek, maar zonder dat hij het doorhad, pakte een volwassen man die naast de jongen stond de pet snel uit zijn handen en stopte deze vervolgens in zijn tas. De jongen bleef beteuterd achter. Het hele incident werd echter vastgelegd op film en ging viraal op sociale media, waarna er veel ophef ontstond.

De man kreeg veel kritiek. Een aantal mensen probeerde zelfs zijn identiteit te achterhalen, en dat leek te lukken. Volgens de Daily Mail zou een groep online speurders zijn identiteit hebben achterhaald via LinkedIn. Het zou mogelijk om een CEO gaan. Terwijl zij op sociale media druk bezig waren met het ontmaskeren van de man, deed de tennisser een oproep om de jonge fan terug te vinden. Met succes, want de twee zijn inmiddels herenigd.

'Leuke ontmoeting'

Op beelden die de toptennisser in zijn verhaal op Instagram deelde was te zien dat hij een ontmoeting had gerealiseerd met de jonge fan, aan wie hij wederom een pet gaf. Deze keer kon de jongen hem wel zelf in ontvangst nemen.

'Vandaag na de warming-up, had ik een leuke ontmoeting', schrijft de Pool bij de beelden. Ook gingen de twee samen op de foto. 'Hallo wereld, samen met Brock (naam van de jongen, red.) wens ik jullie een fijne dag', schrijft de tennisser bij de foto van hun ontmoeting.

