Toptennisster Leylah Fernandez heeft haar opmerkelijke liefdesverzoek een vervolg gegeven. De speelster uit Canada vroeg haar volgers op sociale media om met haar op date te gaan. Ze was immers door het drukke speelschema nog nooit op een echte date geweest. Verrassend genoeg heeft de oproep geholpen.

"Ik been geen grote fan van dating-apps, dus ik doe het op mijn eigen manier", kondigde ze haar wens enkele weken geleden aan. Ze wilde graag op een date met één van haar honderdduizenden volgers. Om zo de liefde te vinden. Ze kreeg honderden reacties.

Succesvolle date

Haar oproep blijkt succesvol te zijn geweest. De 22-jarige nummer 32 van de wereld is daadwerkelijk op haar eerste date gegaan. Toch ging dat anders dan ze had verwacht. "Oh man. Ik heb het echt leuk gehad met die jongen. Hij was grappig, hij is aardig, dus ja...", lacht ze in een update-video op haar Instagram.

Ze moest een keuze maken uit honderden reacties. Pech voor eventuele Nederlandse mannen, want daar ging ze niet op in. "Het is lastig, want veel van de jongens die mij een berichtje hebben gestuurd, komen uit het buitenland. Ze zouden hierheen vliegen, en ik dacht: dat ga ik hen niet aandoen."

'Hij trok meteen de aandacht'

Eén jongen was de gelukkige. "Dus gaf ik het nog één dag, en toen kwam ik hem tegen. Zijn bericht trok meteen mijn aandacht. Toen ik hem vroeg: 'Heb je mijn video eigenlijk wel gezien?', zei hij: 'Nee, heb ik niet.' Zijn eerste bericht sprak me aan en daarna ben ik hem gaan 'stalken' om zeker te weten dat hij echt was."

Dat bleek zou te zijn. Fernandez vond hem er zelfs aardig uitzien. "Daarna heb ik nog wat meningen gevraagd aan familie en teamleden om zeker te weten dat zij er ook oké mee waren. Er is inmiddels een tweede date geweest en we houden contact, dus we zullen zien." Mogelijk is de nieuwe liefde van de Canadese binnenkort te spotten op de US Open.

Maar eerst staat het Masterstoernooi (WTA1000) van Cincinnati op het programma, dat is hét voorbereidingstoernooi voor de US Open. Ze speelt in haar eerste ronde tegen de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro.