Serena Williams heeft vrijdag in het Spaanse Oviedo een prestigieuze onderscheiding ontvangen. De Amerikaanse toptennisster kreeg de Prinses van Asturiëprijs voor Sport, een eer die eerder ook werd toegekend aan grootheden als Rafael Nadal, Iker Casillas en Michael Schumacher.

Williams kreeg vrijdag in Oviedo de Prinses van Asturiëprijs uitgereikt, als erkenning voor haar bijdrage aan de sportwereld. De Spaanse kroonprinses Leonor, naamgever van de prijs, overhandigde de award persoonlijk aan Williams tijdens de ceremonie.

Een van de beste tennissters aller tijden

Williams behoort tot de grootste sporters aller tijden. De Amerikaanse domineerde jarenlang het vrouwentennis met haar ongekende kracht, mentaliteit en precisie. Ze won in totaal 23 grandslamtitels in het enkelspel en stond meer dan 300 weken op nummer één van de wereldranglijst.

Bovendien wist ze elk van de vier grandslams – US Open, Australian Open, Roland Garros en Wimbledon – minimaal drie keer te winnen. Ook op de Olympische Spelen was Serena succesvol: ze veroverde vier gouden medailles, waarvan drie in het dubbelspel samen met haar zus Venus Williams.

Wat is de Prinses van Asturiëprijs?

De Prinses van Asturiëprijs is een van de meest prestigieuze onderscheidingen in Spanje. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die wereldwijd uitblinken op het gebied van onder meer sport, kunst, wetenschap, literatuur en internationale samenwerking. Williams ontving de prijs in de categorie sport en kreeg daarbij ook een geldbedrag van 50.000 euro.

In een rijtje met grote sporthelden

De tennislegende is niet de eerste in haar sport die de ereprijs ontvangt. In 2008 kreeg haar Spaanse collega Rafael Nadal de Prinses van Asturiëprijs ook al. Hij was toen met zijn 22 jaar de jongste ontvanger van de award. Williams volgt met haar overwinning de Spaanse badmintonster Carolina Marín.

Hiermee schaart Williams zich in een rijtje van grote sporthelden die ooit ook de de Prinses van Asturiëprijs wonnen. Zo wonnen onder meer Eliud Kipchoge, Lindsey Vonn, Iker Casillas, Michael Schumacher en Fernando Alonso al eens de prestigieuze onderscheiding.

'Ik was zo vereerd'

In een reactie op haar Instagram-account laat Williams weten dat de prijs veel voor haar betekent. "Ik was zo vereerd", zo schrijft ze. Na haar loopbaan als toptennisster houdt Williams zich bezig met verschillende dingen. Zo heeft ze een eigen beautymerk, productiebedrijf en onderneming waarme ze investeert in ondernemers uit achtergestelde Amerikaanse wijken.